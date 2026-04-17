Kakvo nas vreme očekuje za vikend: Detaljna vremenska prognoza za naredne dane
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je prognozu za naredne dane.
Danas pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i toplo vreme za ovaj period godine. Posle podne uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak, tek ponegde praćen grmljavinom, biće u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni.
Najviša temperatura od 20 do 24 stepena.
Vremenska prognoza za vikend
Za vikend pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima, gde je u subotu, tek ponegde, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak.
U ponedeljak naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne će se proširiti i na ostale predele.
Od utorka manji pad temperature, promenljivo i nestabilnije vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.
