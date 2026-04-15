Čarobne čizme i hrabra macana: „Mačka u čizmama“ stiže u Teatar Odeon!

MIRKA Vasiljević u glavnoj ulozi donosi razigrani mjuzikl za decu i odrasle – premijera 25. aprila donosi bajku u potpuno novom ruhu, gde ljubav i sudbina zavise od jednog para čarobnih čizama.

Teatar Odeon najavljuje premijeru predstave „Mačka u čizmama“, novog mjuzikla namenjenog kako deci, tako i odraslima, koji će biti izveden 25. aprila u 19 časova. Publiku očekuje raskošna, razigrana i potpuno drugačija interpretacija jedne od najpoznatijih bajki svih vremena. U režiji i adaptaciji Marka Jovičića, prema tekstu Branka Milićevića Kockice, ova komedija zabune vodi gledaoce u neobičan svet u kojem ljubav, identitet i sudbina zavise – verovali ili ne – od jednog para čarobnih čizama.

Macanu, mačku u čizmama, tumači jedna od najpopularnijih glumica mlađe generacije – Mirka Vasiljević. Mirka je podelila svoje iskustvo vezano za predstavu, kao i za svoju novu ulogu koju će pozorišna publika obožavati.

- U predstavi “Mačka u čizmama” - čizme nisu samo kostim, nego i okidač priče, tako da te čizme imaju poseban začin u celoj predstavi. One su čarobne, ali sve što je čarobno treba na pravi način iskoristiti, ali ako se ne iskoristi na pravi način, to može da napravi kuršlus. Predstava je jedan kolektivni proces tako da u samom mom stvaranju lika tu su direktni partneri, plesači, kostim, šminka, scenografija i svetlo - tako da Macana bude tako obično neobična i drugačija, a opet bliska svima. Kroz celu predstavu, Macana ima razne borbe i zanimljivo je kako tu svoju neku unutrašnju borbu reši na kraju. Svako od nas ima naravno i pozitivne i negativne strane u sebi, ali mislim da Macani ljudi oko nje dosta pomažu da reši neke svoje stvari. Macana u predstavi živi trenutak, živi situacije i ne zna šta će biti na kraju ishod. Ima želje, potrebe, uverenja, ali da li će je to odvesti na pravu stranu...e već je za to je potrebno da se dođe i da se pogleda predstava. Privatno ni malo nisam slična Macani, ali u tome i jeste čar stvaranja likova i glume, što možete da se poigravate sa različitim karakterima - da postanete nekada nešto što biste želeli, a što ne možete u privatnom životu da budete i da stvorite kroz lik. Da nešto što vam je poznato implementirate, ili pak nepoznato - tako da je bilo zanimljivo stvarati Macanu, ali definitivno biti hrabar u životu je jedna vrlina – rekla je Mirka Vasiljević.

