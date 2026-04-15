Danas slavimo velikog sveca i čudotvorca: Ne zaboravite da izgovorite ove reči
DANAS 15. aprila Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Prepodobnog Tita Čudotvorca.
Apostol Tit ili Sveti Tit je ime ranog hrišćanskog vođe koga Pavle iz Tarza u svojim poslanicama spominje kao svog saputnika. Rođen je na Kritu i vaspitan je na grčkoj filozofiji i poeziji.
Pavle toliko voleo Tita, da ga je nazivao čas sinom, čas bratom. Putovali su dosta zajedno da bi ga napsoletku Pavle proglasio za episkopa Kritskog. Pri stradanju Pavlovom u Rimu bio je prisutan i Tit.
Nakon što je sahranio telo učitelja i duhovnog oca, vratio se na Krit gde je s velikim uspehom krštavao neznabošce i upravljao mudro crkvom Božjom do duboke starosti.
Prepodobni Tit upokojio se mirno u dubokoj starosti, prema nekim izvorima u 9. veku, ostavivši iza sebe brojne učenike i sledbenike koji su nastavili njegov duhovni put. Njegov život ostao je simbol istrajnosti, vere i potpune predanosti Bogu.
Srpska pravoslavna crkva slavi ovog sveca 15. aprila po crkvenom (julijanskom), a 2. aprila po gregorijanskom kalendaru.
Tropar
"U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledio Hrista. Delima si učio prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveti Tite, raduje se duh tvoj."
(Kurir)
Preporučujemo
CRKVA SVETOG NIKOLE: Sutra oslikavanje vaskršnjih jaja
09. 04. 2026. u 11:02
REMEK-DELO KOJE NE BLEDI: Zašto je Zefirelijev „Isus iz Nazareta” i dalje nedostižan
05. 04. 2026. u 18:17
ŠTA SE RADI SA VASKRŠNjOM SVEĆOM POSLE VASKRSA? Jedna greška u kući navodno donosi maler
14. 04. 2026. u 13:47
Bosna u šoku: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)
14. 04. 2026. u 16:58
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
