OD SUNCA SAMO INTERVALI: Vreme danas ponovo promenljivo i oblačno

VREME u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, sa najnižom temperaturom od 7 do 12 stepeni, a najvišom od 18 do 23 stepena.

Foto: Novosti

Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije sa većom žestinom pojave sredinom dana i posle podne.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju i na istoku ujutro i pre podne umeren i jak.

Vreme u Beogradu

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz vetar slab, ujutro još umeren, jugoistočni i istočni, dok će najniža temperatura biti oko 12 stepeni, a najviša dnevna oko 22 stepena.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 22. aprila, očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umereno toplo uz maksimalnu temperaturu u većini dana od 18 do 23 stepena.

Padavine će biti lokalna i kratkotrajna pojava, pljuskovitog karaktera i sa većom žestinom pojave sredinom dana i posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije.

Početkom naredne sedmice očekuje se manji pad temperature i nestabilnije vreme.

(Sputnjik)