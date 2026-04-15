OD SUNCA SAMO INTERVALI: Vreme danas ponovo promenljivo i oblačno
VREME u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, sa najnižom temperaturom od 7 do 12 stepeni, a najvišom od 18 do 23 stepena.
Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije sa većom žestinom pojave sredinom dana i posle podne.
Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju i na istoku ujutro i pre podne umeren i jak.
Vreme u Beogradu
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz vetar slab, ujutro još umeren, jugoistočni i istočni, dok će najniža temperatura biti oko 12 stepeni, a najviša dnevna oko 22 stepena.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 22. aprila, očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umereno toplo uz maksimalnu temperaturu u većini dana od 18 do 23 stepena.
Padavine će biti lokalna i kratkotrajna pojava, pljuskovitog karaktera i sa većom žestinom pojave sredinom dana i posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije.
Početkom naredne sedmice očekuje se manji pad temperature i nestabilnije vreme.
(Sputnjik)
Preporučujemo
Komentari (0)