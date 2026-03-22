VREME DANAS PROMENLJIVO: Nedeljni raspon od minusa do 15 stepeni
VREME u Srbiji danas tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Slaba kratkotrajna kiša se sutra očekuje tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok će u višim planinskim predelima provejavati slab sneg.
Najnižom temperatura minus jedan, najviša 15 stepeni.
Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak istočni i jugoistočni.
Vreme u Beogradu
Jutro pretežno vedro, tokom dan promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.
Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.
Vreme narednih dana
Početkom sledeće sedmice umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i uz najvišu dnevnu temperaturu od 13 do 18 stepeni, dok se krajem nedelje očekuje oblačno i hladnije vreme u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije sa snegom.
(Sputnjik)
DO OVOG DATUMA IZMENE U SAOBRAĆAJU: Evo kuda će ići javni prevoz
21. 03. 2026. u 22:20
STIŽE NAM OZBILjNO ZAHLAĐENjE: Meteorolog najavljuje buran kraj marta
21. 03. 2026. u 17:51
VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana
RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).
21. 03. 2026. u 13:35
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
Šta je zapravo reaktor Dimona, najstrože čuvani izraelski objekat - gde svega ima, a Izraelci sve strogo kriju? (FOTO)
U balističkom raketnom napadu na Dimonu, grad na jugu Izraela, povređeno je 47 ljudi, koji su zaposleni u bolnici. Većina povreda je uzrokovana šrapnelima, prema izraelskoj službi za hitne slučajeve Magen David Adom. Dimona se nalazi oko 13 kilometara od nuklearnog istraživačkog centra Negev.
21. 03. 2026. u 21:44 >> 22:08
