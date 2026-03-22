VREME DANAS PROMENLJIVO: Nedeljni raspon od minusa do 15 stepeni

22. 03. 2026. u 00:00

VREME u Srbiji danas tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

ВРЕМЕ ДАНАС ПРОМЕНЉИВО: Недељни распон од минуса до 15 степени

Slaba kratkotrajna kiša se sutra očekuje tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok će u višim planinskim predelima provejavati slab sneg.

Najnižom temperatura minus jedan, najviša 15 stepeni.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak istočni i jugoistočni.

Vreme u Beogradu

Jutro pretežno vedro, tokom dan promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.

Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.

Vreme narednih dana

Početkom sledeće sedmice umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i uz najvišu dnevnu temperaturu od 13 do 18 stepeni, dok se krajem nedelje očekuje oblačno i hladnije vreme u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije sa snegom.

