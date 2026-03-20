IZ MINUSA U PLUS, Baba Marta se ne da još: Vremenska prognoza za petak, 20. mart

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde i slab mraz na visini do dva metra.

Tokom dana umereno oblačno, a samo pre podne u severnim, zapadnim i centralnim predelima biti pretežno sunčano.

Vetar slab i umeren, sredinom dana povremeno i jak.

Najniža temperatura biće od -2 do 4 stepena, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem. Pre podne pretežno sunčano, a od sredine dana umereno oblačno. Vetar slab i umeren severni, sredinom dana povremeno i jak.

Najniža temperatura od 0 do 4, najviša dnevna oko 14 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Idućih sedam dana, do 27. marta, jutra će biti hladna, sa slabim prizemnim mrazem, dok se tokom dana očekuje umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 13 do 16 stepeni.

Slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok u višim planinskim predelima može da provejava slab sneg.

