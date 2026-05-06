RUBIO PROGLASIO POBEDU NAD IRANOM: Ciljevi ostvareni, ali Teheran i dalje krije obogaćeni uranijum, tenzije rastu

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio tvrdio je da su SAD postigle svoje ciljeve u vojnoj operaciji protiv Irana i da napori da se obezbedi bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz predstavljaju zasebnu, manju odbrambenu operaciju.

- Operacija Epska bes je završena. Ostvarili smo ciljeve te operacije - rekao je Rubio novinarima u Beloj kući. Nova operacija usmerena na otvaranje Ormuskog moreuza, poznata kao "Projekat sloboda", manjeg je obima i razlikuje se od prvobitnog plana bitke, rekao je Rubio. Opisao ju je kao odbrambenu operaciju, rekavši da Sjedinjene Države neće preduzeti vojnu akciju "osim ako na nas ne bude pucano".

Iran još nije predao svoj visoko obogaćeni uranijum

Iako Rubio tvrdi da je operacija "Epska bes" postigla svoje ciljeve, jedan od centralnih ciljeva američkog predsednika Donalda Trampa prilikom pokretanja vojnih udara na Iran, napominje Rojters, bio je da osigura da Teheran ne razvije nuklearno oružje.

Međutim, Iran još uvek nije predao više od 408 kilograma visoko obogaćenog uranijuma, ističe agencija. Rubio je rekao da je vreme da Teheran "prihvati realnost situacije", dodajući da američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner nastavljaju da rade na diplomatskom rešenju. To rešenje mora da se bavi svim nuklearnim materijalom koji je Iran još uvek zakopao "negde duboko u sebi", rekao je Rubio.

Rusija i Kina u interesu da prihvate rezoluciju UN o Iranu

Rubio je novi predlog rezolucije kojim se zahteva da Iran obustavi napade i postavljanje mina u Ormuskom moreuzu nazvao testom korisnosti Ujedinjenih nacija, istovremeno pozivajući Kinu i Rusiju da ne stave veto.

Naime, članice Saveta bezbednosti UN započele su u utorak zatvorene razgovore o tekstu rezolucije koju su Sjedinjene Države sastavile sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtom i Katarom, a koja, ako bude usvojena, može dovesti do sankcija protiv Irana i potencijalno ovlastiti silu ako Teheran ne obustavi svoje napade i pretnje komercijalnom brodarstvu, javlja Rojters.

Prethodna rezolucija "Bahrein" je propala prošlog meseca nakon što su Rusija i Kina iskoristile svoje pravo veta u Savetu bezbednosti, a prema rečima američkog državnog sekretara, u ovom tekstu su napravljene određene izmene.

- Ne želimo ponovo da stavimo veto na ovo, napravili smo neke male izmene teksta. Ne znam da li će ovo izbeći veto ili ne. Mislim da je ovo pravi test za UN - rekao je Rubio novinarima. Takođe je rekao da je u interesu Kineza i Rusa da usvoje tu rezoluciju i da izvrše pritisak na Iran.

- U njihovom je interesu da međunarodni plovni putevi, posebno Ormuski moreuz, ne budu zatvoreni i izazovu ekonomski haos u desetinama i desetinama zemalja širom sveta - rekao je Rubio.

