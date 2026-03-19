KLJUČNO ČVORIŠTE BALKANSKOG GASNOG TOKA: Vojska pojačala zaštitu kompresorske stanice „Velika Plana“ u Žabarima
VOJSKA Srbije je, po odluci Predsednik Srbije, pojačala zaštitu kompresorske stanice „Velika Plana“ u Žabarima, kao ključnog čvorišta Balkanskog gasnog toka za transport ruskog gasa od Turske ka Mađarskoj.
Obezbeđenje se realizuje slojevito: 72. brigada za specijalne operacije pokriva pretnje sa zemlje, dok 250. raketna brigada za PVD štiti objekat savremenim raketnim sistemima PVO kratkog dometa HQ-17AE, koji su veoma pogodni za odbranu od širokog spektra pretnji koje mogu doći iz vazdušnog prostora.
Pored ove tehnike na terenu prisutni i sistemi za protivelektronsku borbu, oklopna vozila HMMWV sa teškim mitaljezima 12.7mm.
