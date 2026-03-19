Društvo

KLJUČNO ČVORIŠTE BALKANSKOG GASNOG TOKA: Vojska pojačala zaštitu kompresorske stanice „Velika Plana“ u Žabarima

В. Н.

19. 03. 2026. u 11:45

VOJSKA Srbije je, po odluci Predsednik Srbije, pojačala zaštitu kompresorske stanice „Velika Plana“ u Žabarima, kao ključnog čvorišta Balkanskog gasnog toka za transport ruskog gasa od Turske ka Mađarskoj.

Foto Vojska Srbije

Obezbeđenje se realizuje slojevito: 72. brigada za specijalne operacije pokriva pretnje sa zemlje, dok  250. raketna brigada za PVD štiti objekat savremenim raketnim sistemima PVO kratkog dometa HQ-17AE, koji su veoma pogodni za odbranu od širokog spektra pretnji koje mogu doći iz vazdušnog prostora.

Pored ove tehnike na terenu prisutni i sistemi za protivelektronsku borbu, oklopna vozila HMMWV sa teškim mitaljezima 12.7mm.

U lečenju četvorogodišnje Eme Marković iz okoline Čačka, koja je preminula 4. februara posle operacije trećeg krajnika u Opštoj bolnici u ovom gradu - nisu pronađene proceduralne, ni stručne greške, dok ih je u lečenju Marka Mikića (38), koji je takođe posle operacije krajnika preminuo u istoj bolnici u noći između 11. i 12. februara - bilo.

