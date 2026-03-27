BLOKADERI UZURPIRALI ZGRADU REKTORATA: Ne dozvoljavaju da se dođe do rektora Đokića (VIDEO)

BLOKADERI koji su uzurpirali zgradu rektorata zaustavili su na ulazu novinarku Informera Branku Lazić i nisu joj dozvoli da uđe unutra i da uzme bilo kakvu izjavu od rektora Đokića povodom smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu.

Novinarka je istakla da na zgradi Rektorata je istaknut natpis da "zbog tragičnog događaja nastava na filozofskom fakultetu se neće održati".

Blokaderi su agresivno izleteli iz zgrade rektorata i zapretili medijima da ne mogu da budu ovde i da nemaju nalog da budu ovde.

- Ne možete da uđete, nemate nalog - vikali su blokaderi.

Na pitanje kada će rektor Đokić biti u mogućnosti da da izjavu povodom sitaucije na Filozofskom fakultetu ostalo je bez odgovora.

Sada nakon tragedije, postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?

Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?

Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život. I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.

Šta studenti rade na fakultetu u to vreme?? Šta će pirotehnička sredstva na fakultetu - zbog demonstracija i blokada?? Šta rade petarde i baklje na našim fakultetima??

Te jasno pitamo i Đokića i Sinanija - OSEĆATE LI SE ODGOVORNIM ZA SMRT STUDENTKINjE?!

Podsećamo, sinoć je na Filozofskom fakultetu tragično nastradala studentkinja Milica Ž. zbog nemara blokadera.

Načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović izjavio je da je sinoć na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pronađeno beživotno telo ženske osobe stare oko 25 godina, a da je prema prvim informacijama, prethodno na petom spratu fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, devojka skočila kroz prozor.