BLOKADERI UZURPIRALI ZGRADU REKTORATA: Ne dozvoljavaju da se dođe do rektora Đokića (VIDEO)

В.Н.

27. 03. 2026. u 16:18

BLOKADERI koji su uzurpirali zgradu rektorata zaustavili su na ulazu novinarku Informera Branku Lazić i nisu joj dozvoli da uđe unutra i da uzme bilo kakvu izjavu od rektora Đokića povodom smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu.

БЛОКАДЕРИ УЗУРПИРАЛИ ЗГРАДУ РЕКТОРАТА: Не дозвољавају да се дође до ректора Ђокића (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Novinarka je istakla da na zgradi Rektorata je istaknut natpis da "zbog tragičnog događaja nastava na filozofskom fakultetu se neće održati".

Blokaderi su agresivno izleteli iz zgrade rektorata i zapretili medijima da ne mogu da budu ovde i da nemaju nalog da budu ovde.

- Ne možete da uđete, nemate nalog - vikali su blokaderi.

Na pitanje kada će rektor Đokić biti u mogućnosti da da izjavu povodom sitaucije na Filozofskom fakultetu ostalo je bez odgovora.

Sada nakon tragedije, postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?

Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?

Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život. I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.

Šta studenti rade na fakultetu u to vreme?? Šta će pirotehnička sredstva na fakultetu - zbog demonstracija i blokada?? Šta rade petarde i baklje na našim fakultetima??

Te jasno pitamo i Đokića i Sinanija - OSEĆATE LI SE ODGOVORNIM ZA SMRT STUDENTKINjE?!

Podsećamo, sinoć je na Filozofskom fakultetu tragično nastradala studentkinja Milica Ž. zbog nemara blokadera. 

Načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović izjavio je da je sinoć na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pronađeno beživotno telo ženske osobe stare oko 25 godina, a da je prema prvim informacijama, prethodno na petom spratu fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, devojka skočila kroz prozor.

U HRVATSKOJ LUCI TRAŽI SPAS: Najveći nosač aviona u problemu, Amerikanci će remont na Fordu raditi u Splitu
NAKON što je na jučerašnjoj sednici hrvatske Vlade usvojena Odluka o davanju dozvole za ulazak američkog nuklearnog ratnog broda u unutrašnje vode Republike Hrvatske i njegov boravak u luci, sa grčkog ostrva Krit stiže vest da je najveći svetski nosač aviona, USS Gerald R. Ford, isplovio sa tog ostrva ranije nego što je planirano i da je njegova destinacija luka Split.

STUDENTI BLOKADERI ČEKALI CEO DAN DA SE OGLASE O SMRTI KOLEGINICE: Porodicu Firić razapinjali na krst jer nisu stali uz njih
Sve žrtve groznih tragedija su iste i za sve se jednako molimo i palimo sveće u crkvi. Tako razmišlja najveći deo srpskog naroda, koji oplakuje žrtve tri godine. Ipak, ne razmišljaju tako svi u našoj zemlji. Blokaderima teroristima sa otetih fakulteta u Srbiji trebalo je ceo dan da prođe da bi izjavili saučešće porodici tragično nastradale devojke na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pre samo godinu i po dana, ta ista blokaderska sekta je sramno razapinjala mučeničku porodicu Firić, koja je u obrušavanju nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu izgubila Valentinu (9) i Saru (5) i deku Đorđa (53), samo zato što nisu stali uz njih.

NANELIJU LAKNULO POSLE INTERVJUA ZORANA SAVIĆA! Trener AEK-a otkrio - Amerikanac ima jako lepa sećanja na Partizan i Beograd

