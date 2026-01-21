MACUT SA PREDSTAVNICIMA SSSS: Rargovor o ekonomsko-socijalnoj situaciji i položaju zaposlenih
PREMIJER Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa predsednikom Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoranom Mihajlovićem i predstavnicima sindikata metalaca, javnog sektora, kulture i predškolskog obrazovanja o aktuelnoj ekonomsko-socijalnoj situaciji u zemlji, unapređenju položaja zaposlenih, socijalnom dijalogu, kao i o izazovima sa kojima se suočavaju radnici u različitim sektorima.
Kako se navodi u saopštenju, Macut je istakao da Vlada Srbije ostaje posvećena jačanju socijalnog dijaloga i partnerskog odnosa sa sindikatima, naglasivši da je konstruktivna saradnja ključna za očuvanje stabilnosti tržišta rada i dalji ekonomski razvoj zemlje.
Mihajlović je ukazao na značaj kontinuiranog dijaloga sa vladom i izneo predloge sindikata za unapređenje radnih prava i životnog standarda zaposlenih.
Sagovornici su se saglasili da je neophodno nastaviti redovnu komunikaciju i zajednički rad na rešavanju pitanja od značaja za zaposlene i ukupni društveno-ekonomski razvoj Republike Srbije, dodaje se u saopštenju.
(Tanjug)
