BOGOJAVLJENSKO PLIVANJE OKUPILO STOTINE UČESNIKA: Maša Petković najbrža u Zemunu (FOTO)

U ORGANIZACIJI Gradske opštine Zemun, Svebor saveza Beograda i Hrama svetog Oca Nikolaja Mirlikijskog po 29 put je u Zemunu održana tradicionalna manifestacija svetkovanja Bogojavljenja. Drugi put pod pokroviteljstvom Opštine plivalo se za Časni Krst i u Batajnici.

Foto: Opština Zemun

Jedan od najvećih pravoslavnih praznika, Bogojavljenje, okuplja veliki broj vernika. Liturgiju u crkvi Svetog Oca Nikolaja služio je vikarni episkop toplički Petar, uz sasluženje sveštenika zemunskih crkava, a o značaju praznika i o danu kada je Bog objavio Gospoda Isusa Hrista kao Spasitelja kao izaslanik Njegove svetosti patrijarha srpskog G.G. Porfirija besedio je na Bogojavljenskom trgu protojerej stavrofor Branko Zelen.

Kako običaji nalažu, posle liturgije usledio je čin osvećenja vode, a zatim je Bogojavljenska litija prošla zemunskim ulicama.

U istom duhu liturgija je održana u crkvi posvećenoj Svetom Jovanu Šangajskom, a zatim se litija kretala sve do centralnog dela Batajnice, odnosno do starog hrama posvećenog Svetom Arhangelu Gavrilu, odakle su plivači otišli do obale Dunava. Ovogodišnje svetkovanje Bogojavljenja bilo je posvećeno heroinama srpskog roda.

Učesnici Bogojavljenskog plivanja, više od 520 vitezova i 40 dama zaplivali su u podvig, po Bogojavljenski Časni krst u Dunavu u Zemunu i Batajnici, uz podršku više hiljada građana.

Foto: Opština Zemun

Prva je do Bogojavljenskog Časnog krsta doplivala studentkinja iz Beograda Maša Petković, dok su u Batajnici bili najbrži Milica Čubrilović i Andrej Tanović.

Pobednici su odlikovani viteškim plaštom, stonim krstom i medaljom SVEBOR Saveza Beograd sa titulom Pobednica i Pobednik Bogojavljenskog plivanja za Časni krst u Zemunu 2026. Pobednike i prisutne pozdravio je predsednik Gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević tradicionalnim prazničnim pozdravom ”Bog se javi – Vaistinu se javi”, i podsetio da Zemun ima tradiciju Bogojavljenskog plivanja za Časni krst dugu 29 godina.

Foto: Opština Zemun

Tom prilikom, predsednik Kovačević se zahvalio učesnicima iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Grčke, Gruzije, kao i iz Sjedinjenih američkih država na hrabrosti i bratskoj podršci. Kao uvaženi gosti, delegacija plivača iz Grčke je prisustvovala i na trpezi koja je organizovana u OŠ ”Lazar Savatić”, gde su svojim domaćinima darivali plaketu kao dokaz nesalomivog bratstva između Grka i Srba, a organizacioni odbor Bogojavljenja 2026. je ekipu iz Grčke darovao Bogojavljenskim krstom i SVEBOR medaljom.

Zemun je tradiciju Bogojavljenskog plivanja obnovio 1998. godine. Bogojavljenske litije su organizovane u Zemunu još od 18. veka i održavane do 1947. godine.