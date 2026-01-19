ČAČANIN IZRONIO I ZAPROSIO DEVOJKU: Lazar Filipović prvi doplivao do Časnog krsta (FOTO)

U ČAČKU je danas, na Bogojavljenje, 22. put zaredom, organizovano plivanje za Časni krst u Zapadnoj Moravi, a od gotovo 200 učesnika prvi je do krsta doplivao Čačanin Lazar Filipović.

Foto: Tanjug/ BRANKO LUKIĆ (STF)

Pored građana Čačka, u ovogodišnjem plivanju učestvovali su i pripadnici 98. vazduhoplovne brigade sa aerodroma "Morava" u Lađevcima.

- U ovoj prelepoj verskoj manifestaciji su učestvovali i pripadnici Vojske Srbije.

Preko 190 takmičara, a među njima i osam dama koje su se ove godine nadmetale za časni krst - izjavio je direktor Sportskog centra "Mladost" Savo Skitnja.

Foto: Tanjug/ BRANKO LUKIĆ (STF)

Današnje plivanje za Časni krst uveličao je jedna od učesnika, koji je odlučio da na obali Zapadne Morave zaprosi devojku. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik Bogojavljenje, spomen na događaj kada je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista u reci Jordanu i objavljivanje Bogočoveka.

Foto: Tanjug/ BRANKO LUKIĆ (STF)

Bogojavljenje je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. U Srbiji se na Bogojavljenje u reku ili jezero baca krst, a učesnici plivanja za Časni krst se takmiče ko će prvi doplivati do njega.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: