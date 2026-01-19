ČAČANIN IZRONIO I ZAPROSIO DEVOJKU: Lazar Filipović prvi doplivao do Časnog krsta (FOTO)
U ČAČKU je danas, na Bogojavljenje, 22. put zaredom, organizovano plivanje za Časni krst u Zapadnoj Moravi, a od gotovo 200 učesnika prvi je do krsta doplivao Čačanin Lazar Filipović.
Pored građana Čačka, u ovogodišnjem plivanju učestvovali su i pripadnici 98. vazduhoplovne brigade sa aerodroma "Morava" u Lađevcima.
- U ovoj prelepoj verskoj manifestaciji su učestvovali i pripadnici Vojske Srbije.
Preko 190 takmičara, a među njima i osam dama koje su se ove godine nadmetale za časni krst - izjavio je direktor Sportskog centra "Mladost" Savo Skitnja.
Današnje plivanje za Časni krst uveličao je jedna od učesnika, koji je odlučio da na obali Zapadne Morave zaprosi devojku. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik Bogojavljenje, spomen na događaj kada je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista u reci Jordanu i objavljivanje Bogočoveka.
Bogojavljenje je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. U Srbiji se na Bogojavljenje u reku ili jezero baca krst, a učesnici plivanja za Časni krst se takmiče ko će prvi doplivati do njega.
(Tanjug)
