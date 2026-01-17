NAŠ ZADATAK JE DA BUDEMO UZ NAROD Mesarović posetila porodicu Marković u Osečini: Situacija je stabilna, rušitelji države šire la

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je danas porodicu Marković u selu Gornje Crniljevo, u opštini Osečina, koje je tokom prethodnih dana bilo bez električne energije zbog vremenskih neprilika koje su zadesile našu zemlju.

Foto: Ministarstvo privrede

Ministarka je istakla da je njihov zadatak da budemo uz naš narod.

-To je politika našeg predsednika Vučića i SNS. Tu smo uz svoje građane, da čujemo šta su problemi, na koji način dodatno da pomognemo. Prethodnih desetak dana sam bila u ovom delu Srbije, u Moravičkom i Zlatiborskom kraju, gde smo rešavali probleme koji su se ticali snabdevanja električnom energijom. Velike vremenske neprilike su uslovile da veliki broj stabala padne na distributivnu mrežu. To je ono što moramo menjati u narednom periodu imajući u vidu da je 100 posto kvarova bilo posledica pada stabala- navela je.

Ona je dodala da je situacija sada stabilna.

-Elektrodistribucija je samo prošle godine na ime prinudnih naplata 3 milijarde i 600 miliona dinara. Još jednom apel na političke neistomišljenike, rušitelje naše zemlje da prekinu da obmanjuju naše građane. Izašli su pre dva dana i izneli informaciju da je 14.000 potrošača bez napajanja u momentu kada smo imali 0 potrošača. Ruše državu, zaustavljaju njen razvoj, a na sve to sad ih još nije sramota da obmanjuju narod. Jedino što umeju je laž. Mi ćemo biti tu da redovno informišemo naše građane. Ako bude vremenskih neprilika bićemo organizovano na terenu kako to radi organizovana država. Tako smo se suočili sa ovim izazovom. Posetili smo porodicu Marković. I narednih dana ćemo se vraćati u krajeve koji su bili pogođeni nevremenom. Velika zahvalnost svim zaposlenima Elektromreže, Elektrodistribucije Srbije, svi su bili požrtvovani- rekla je Mesarović i dodala:

-I dalje obmanjuju javnost. Sa tim izjavama ugrožavaju zaposlene onih sistema koji su radili na temperaturama daleko ispod nule, na zaleđenim stubovima rizikujući svoj život. Kažu da smo mi prodali mlekare, prodali NIS. I pored te dehumanizacije Aleksandra Vučića i njegove porodice, nisu uspeli da sruše našu zemlju. Većinska Srbija je za rast i napredak.