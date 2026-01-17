BRZA PRUGA DO BUDIMPEŠTE DO 15. MARTA: Srbijavoz najavio novine od proleća
VRŠILAC dužnosti direktora Srbijavoza Ljubiša Pejičić izjavio je danas da se puštanje u saobraćaj brze pruge između Beograda i Budimpešte očekuje između 20. februara i 15. marta i naveo da će na toj relaciji biti osam polazaka dnevno, od čega će dva polaska biti direktno za Beč.
- Tačan datum još uvek nemamo, ali svakako očekujemo da se to dogodi u periodu između 20. februara i 15. marta. U onom trenutku, kada budemo imali dogovor sa mađarskim partnerima državnim organima obe zemlje, javnost će biti obaveštena - rekao je Pejičić za Tanjug.
On je istakao da će brzom prugom Beograd - Budimpešta saobraćati i mađarski operator.
Pejičić je istakao da je kompanija započela nabavku najmodernijih vozova onog trenutka kada je Vlada Srbije donela odluku da se na ovaj način povežemo sa mađarskom prestonicom.
- Pored tri postojeća Soko voza koja koristimo do Subotice, iz Kine smo nabavili pet novih vozova koje ćemo koristiti do Budimpešte. Ono što u poslednje vreme radimo, jeste intenzivna obuka kako naših mašinovođa, tako i mađarskih -rekao je Pejičić.
Govoreći o prekograničnoj kontroli putnika, Pejičić je naveo da je stav i Srbije i Mađarske da se granične procedure obavljaju u jednoj od graničnih stanica.
- Za to je određena stanica Kelebija. Nije predviđeno da putnici izlaze iz voza. Oni će ostati u vozu i kontrola će trajati oko 30 minuta - rekao je Pejičić.
To, kako kaže, neće uticati na red vožnje na relaciji Beograd - Subotica.
- Iskoristio bih priliku da se pohvalim da je od otvaranja pruge do Subotice, voz koristilo oko 400.000 putnika - rekao je Pejičić.
Kada je reč o kupovini karata, građani putem Srbijavoz aplikacije imaju pravo na pet odsto popusta, dok putem "Srb plus" kartice mogu iskoristiti popust od 30 odsto.
- Karte mogu kupiti i na blagajnama i kartomatima", rekao je Pejičić.
Na pitanje kako su nepovoljni vremenski uslovi uticali na železnički saobraćaj, Pejičić kaže da su zabeležena kašnjena vozova.
- Jako je važno da istaknemo da nije bilo unapred otkazivanje vozova, već je sve posledica operativnih otkazivanja, usled različitih problema na infrastrukturi. Iskoristio bih priliku da zahvalim i svim kolegama koje su danonoćno radile na tome da sve poteškoće budu otklonjene u jako kratkom roku - naveo je on.
Vršilac dužnosti direktora Srbijavoza osvrnuo se i na godinu za nama, koju je ocenio kao veoma uspešnu za kompaniju.
- Otvorili smo prugu do Subotice, ali bih se nadovezao i na jednu bitnu stvar, a to je stipendiranje naših kadrova. Doneli smo odluku da svi najbolji učenici železničkih škola budu stipendirani i na to smo izuzetno ponosni. Dakle, zadržavamo mlade ljude u Srbijavozu i u našoj zemlji - istakao je Pejičić.
Među planovima za 2026. godinu, Pejićić navodi otvaranje brze pruge do Budimpešte, nabavku novih lokomotiva i kineskih vozova za potrebe specijalizovane izložbe Ekspo 2027, koja će se naredne godine održati u Beogradu.
- Za prvih 15 dana ove godine zabeležili smo skok od 20 odsto više putnika, odnosno nekih 19.000 putnika više u odnosu na isti period prethodne godine. Sneg je dao dodatni čar svim turistima, tako da smo ove godine zabeležili 10 odsto više korisnika Šarganske osmice (na Mokroj Gori) - rekao je Pejičić za Tanjug.
(Alo)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
DANAS OBELEŽAVAMO SABOR 70 SVETIH APOSTOLA: Izgovorite molitvu za oproštaj grehova
17. 01. 2026. u 06:59
PRETEŽNO SUNČANO I VETROVITO, DO PET STEPENI: Vremenska prognoza za subotu, 17. januar
17. 01. 2026. u 00:05
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)