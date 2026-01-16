Društvo

VANREDNA SITUACIJA U ČETIRI OPŠTINE Čaušić: Ostajemo na terenu

В. Н.

16. 01. 2026. u 14:41

NAČELNIK Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je danas da je vanredna situacija, koja je bila proglašena u 11 opština zbog vremenskih neprilika, trenutno na snazi u četiri opštine i dodao da će, ukoliko stanje na terenu ostane ovako, vanredna situacija sutra biti ukinuta i u Majdanpeku.

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ЧЕТИРИ ОПШТИНЕ Чаушић: Остајемо на терену

Foto GZS

Čaušić je, na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije, naveo da je vanredna situacija ostala na snazi u Lučanima, Malom Zvorniku, Majdanpeku i Ivanjici, kao i da se očekuje da će, ukoliko stanje na terenu bude nepromenjeno, sutra biti ukinuta u Majdanpeku, a u ponedeljak u Lučanima, dok će u Ivanjici biti ukinuta kada se reše problemi sa dalekovodom.

Naveo je da su opštine Ivanjica i Lučani uputile Republičkom štabu za vanredne situacije molbu za pomoć u gorivu, i da je Štab te zahteve prosledio dalje.

Kada je reč o angažovanju pripadnika MUP-a, Čaušić je rekao da je u poslednjih nekoliko dana realizovano 108 zajedničkih preventivnih obilazaka mešovitih patrola, u kojima je bilo angažovano 168 pripadnika Sektora za vanredne situacije (SVS) sa 93 vozila, 50 pripadnika Žandarmerije i 110 pripadnika policije.

Čaušić je naveo da je između dve sednice Štaba, odnosno od 12. januara do danas, SVS intervenisao 76 puta, a da su od početka snežnog nevremena imali 178 intervencija u kojima su učestvovala 304 vatrogasaca-spasilaca sa 144 kamiona, 25 pumpi i tri čamca.

- Najvažniji rezultat ovog delovanja jeste 45 spasenih i evakuisanih lica, i to što nemamo ni jednu žrtvu i nadam se da ćemo tako proći čitavu zimu - dodao je Čaušić.

Kako je naveo, pored SVS bile su angažovane i druge snage zaštite i spasavanja, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva, jedinice gorske službe spasavanja i svi koji su se odazvali na poziv SVS.

Čaušić je rekao da su od 19 agregata koje je SVS ustupio, dva vraćena, a da je na terenu ostalo 17.

- Ostajemo na terenu, nastavljamo akcije obilaska našeg stanovništva. Zahvalio bih se svima koji su danonoćno bili na terenu radi prevazilaženja ove situacije - istakao je Čaušić.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Pomoć građanima zbog vanredne situacije izazvane snežnim padavinama

