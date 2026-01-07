Društvo

OVO JE PRVA BEBA ROĐENA NA BOŽIĆ: Na najradosniji dan stigla 3 sata posle ponoći

В.Н.

07. 01. 2026. u 10:32

NA najradosniji hrišćanski praznik Božić, u porodilištu Kliničko-bolničkog centra "Dr Dragiša Mišović" u Beogradu rođena je prva beba tog dana, i to devojčica.

Foto: Novosti/Tanjug/Profimedia

Uoči Božića došla je na svet tačno u 3:15 časova, sa Apgar skorom 9 od maksimalnih 10, što ukazuje na vrlo dobru vitalnost odmah po rođenju.

U porodilištu "Dr Dragiša Mišović" i Nova godina je počela, što bismo rekli, berićetno, jer su na samom ulasku u 2026. godinu rođene dve bebe, a u toku noći ih je bilo još.

Podsetimo, sekund posle ponoći, u novoj 2026. godini, na svet je došao jedan dečak, a 6 sekundi nakon njega stigla je i devojčica.

