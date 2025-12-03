Društvo

VUK KARADŽIĆ DOBIJA TRG U BEČU: Dugogodišnja uporna borba za očuvanje nasleđa urodila plodom

P. Đurđević

03. 12. 2025. u 14:20

TRG u Trećoj bečkoj opštini, Landštrase, dobiće ime po Vuku Stefanoviću Karadžiću, saopštilo je Srpsko prosvetno i kulturno društvo ,,Prosvjeta Austrija''.

ВУК КАРАЏИЋ ДОБИЈА ТРГ У БЕЧУ: Дугогодишња упорна борба за очување наслеђа уродила плодом

Vuk Kardžić oko 1850. godine , Foto Profimedija, Muzej "Vuka Karadžića", Muzej Srbije, Narodni Muzej, Dokumentacija "Novosti" i Vikipedija

Iz "Prosvjete'' su naveli da su se posle dugogodišnje i uporne borbe za očuvanje i promociju nasleđa Vuka Karadžića, izborili da reformator srpskog jezika konačno dobije svoj trg u glavnom gradu Austrije.

U saopštenju se ističe da ova važna odluka predstavlja istorijsko ispravljanje činjenice da Vuk Karadžić, koji je u Beču živeo 50 godina i u njemu stvorio svoja najznačajnija dela, do danas nije imao ulicu ili trg koji nosi njegovo ime.

- Novi bečki trg Vuka Karadžića biće smešten u Trećoj bečkoj opštini, Landštrase, u kojoj je Vuk imao najviše svojih bečkih adresa - precizira se u saopštenju.

Iz "Prosvjete'' su dodali da su više od decenije kontinuirano i posvećeno negovali kulturu sećanja na Vuka Karadžića.

Osim redovnih edukativnih tura za decu i odrasle pod nazivom "Vukovim stazama'', koje su stanovnicima Austrije i turistima približavale Vukov život u Beču, njegov rad i reformatorsku misiju, "Prosvjeta'' je svake godine polagala cveće na njegov spomenik i obilazila mesto na groblju Sankt Marks, gde je Vuk prvobitno bio sahranjen, napominje se u saopštenju.

Prošle godine, povodom 160 godina od Vukove smrti, zajedno sa Savezom Srba u Austriji i Austrijskim savezom srpskog folklora, "Prosvjeta'' je u Beču organizovala svečanu Akademiju posvećenu njegovom delu i trajnom značaju za srpski jezik i kulturu.

- Time je još jednom podsetila javnost na veličinu Vukovog stvaralaštva i njegovu duboku vezu sa ovim gradom - dodaje se u saopštenju.

Iz "Prosvjete'' su naveli da je kruna ovih aktivnosti bilo izrađivanje sveobuhvatnog istorijskog elaborata, koji su priredili istoričari Zlatan Stojadinović i Marko Sarić, predsednik bečke "Prosvjete''. Parlament grada Beča je na osnovu ovog elaborata zvanično prihvatio inicijativu o imenovanju trga.

U saopštenju se napominje da je u ovoj višegodišnjoj aktivnosti, "Prosvjeta'' imala široku i snažnu podršku.

- Najveću pomoć pružio je Savez Srba u Austriji, koji je delovao kao glavni lobista u procesu, kao i brojna prijateljska srpska udruženja i organizacije - ističe se u saopštenju.

Iz "Prosvjete'' su posebnu zahvalnost uputili članu Odbora za kulturu u Parlamentu grada Beča Iliji Tufegdžiću, koji je podržao ovu inicijativu, kao i predsedniku bečke opštine Landštrase Erihu Hoenbergeru, koji je podneo ovu inicijativu gradu.

- Odluka o imenovanju Trga Vuka Karadžića predstavlja pobedu kulture, istorijske istine i zajedništva, kao i potvrdu da dugogodišnji rad i upornost SPKD "Prosvjeta Austrija'' imaju dubok i trajan rezultat, ne samo za srpsku zajednicu, već i za kulturnu mapu grada Beča - zaključuje se u saopštenju.

(Sputnjik)

