Društvo

SIGURNO NISTE OČEKIVALI: Ove temperature do sredine decembra očekuju Srbiju

В. Н.

01. 12. 2025. u 15:46

PRVA polovina decembra doneće Srbiji uglavnom stabilno i suvo vreme, tek tokom pojedinih dana uz prolaznu kišu.

Foto: D. Balšić

Inače, zbog veoma aktivnog Atlantika po pitanju ciklona, naš deo Evrope nalaziće se uglavnom u sistemu južnog strujanja, tako da će strujati i toplija vazdušna masa sa juga i sa Mediterana.

Prema trenutnim prognozama, maksimalna temperatura u Srbiji narednih desetak dana biće uglavnom od 8 do 14 stepeni, a te vrednosti očekuju se uglavnom i u Beogradu. Dakle, s obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 5 do 8 stepeni, one će biti uglavnom za oko pet stepeni više od napomenutog proseka, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Foto: N.Živanović

Početak decembra doneće prohladna i maglovita jutra, uz slab mraz, da bi potom i jutra otoplila.

Dakle, Srbiju narednih desetak dana ne očekuje zimski scenario.

Nažalost, otapaće se sneg i u planinskim predelima Srbije.

(Telegraf)

