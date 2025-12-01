SIGURNO NISTE OČEKIVALI: Ove temperature do sredine decembra očekuju Srbiju
PRVA polovina decembra doneće Srbiji uglavnom stabilno i suvo vreme, tek tokom pojedinih dana uz prolaznu kišu.
Inače, zbog veoma aktivnog Atlantika po pitanju ciklona, naš deo Evrope nalaziće se uglavnom u sistemu južnog strujanja, tako da će strujati i toplija vazdušna masa sa juga i sa Mediterana.
Prema trenutnim prognozama, maksimalna temperatura u Srbiji narednih desetak dana biće uglavnom od 8 do 14 stepeni, a te vrednosti očekuju se uglavnom i u Beogradu. Dakle, s obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 5 do 8 stepeni, one će biti uglavnom za oko pet stepeni više od napomenutog proseka, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Dakle, Srbiju narednih desetak dana ne očekuje zimski scenario.
Nažalost, otapaće se sneg i u planinskim predelima Srbije.
(Telegraf)
