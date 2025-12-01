Društvo

DOGOVORENA SARADNJA MEDICINSKIH FAKULTETA U BEOGRADU I ATINI: Premijer Macut izneo detalje

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da je dogovorena saradnja između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Atini, a da će posle saradnje u medicini, saradnja biti proširena i na druge oblasti.

Macut je, posle sastanka u Dekanatu Medicinskog fakulteta, na kome su učestvovali predstavnici beogradskog i atinskog Medicinskog fakulteta, rekao da su razgovarali o uspostavljanju trajne strukturisane saradnje između univerziteta, ali i medicinskih fakulteta.

- Ono što je dogovoreno jeste da se u vrlo skorom periodu potpišu i memorandumi o saradnji između, u prvom redu, fakulteta medicinskih nauka u Beogradu i Atini i da se iza toga pređe na univerzitetski nivo, gde bismo zapravo podigli nivo saradnje na sve oblasti koje su od zajedničkog interesa - rekao je Macut novinarima.

