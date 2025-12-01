DOZVOLA "VISI" ZA TREĆINU FAKULTETA: Izveštaj Državne revizorske institucije o radu visokoškolskih ustanova nije povoljan

ZBOG isteka važeće akreditacije, Ministarstvo prosvete oduzelo je dozvolu za rad Univerzitetu Megatrend i fakultetima u njegovom sastavu: Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije, Fakultetu za umetnost i dizajn, Pravnom fakultetu i Geoekonomskom fakultetu.

Moguće je da ovaj Univerzitet i njegova četiri fakulteta neće biti jedini koji su ostali bez dozvole, s obzirom na to da je Državna revizorska institucija nedavno u svom izveštaju upozorila da mnoge visokoškolske ustanove u Srbiji sprovode akreditacije sa ozbiljnim kašnjenjima i propustima.

- Oko trećine, od 149 akreditovanih visokoškolskih ustanova koje su prošle ponovnu akreditaciju, nema povezane akreditacione cikluse - navodi se u izveštaju. - Periodi između dva akreditaciona ciklusa trajali su od nekoliko dana pa do dve i po godine. Zbog neblagovremene ponovne akreditacije, nepovezanih ciklusa i nedostatka kontrole kvaliteta, dovedena je u pitanje validnost studijskih programa. Revizija je pokazala da pojedine ponovne akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa nisu blagovremeno sprovedene, odnosno pre isteka važeće akreditacije. Određene ustanove upisivale su nove studente na studijske programe za koje nisu imale važeće akreditacije.

Inače, postupak ponovne akreditacije fakulteta uređen je Zakonom o visokom obrazovanju, tako da obezbedi da uzastopni akreditacioni ciklusi budu povezani, odnosno da između dve uzastopne akreditacije ne postoji period u kojem visokoškolska ustanova nije bila akreditovana.

Van evropske asocijacije Državna revizorska intititucija navodi i da je jedan od principa na kojima se zasniva delatnost visokog obrazovanja usklađivanje sa evropskim sistemom visokog obrazovanja. - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) bila je punopravni član Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) od 2013. do 2018. kada je izgubila taj status. Pravni sledbenik KAPK, Nacionalno akreditaciono telo, još nije povratilo taj status - zaključuje DRI.

Tako se postupak akreditacije državnih i privatnih visokoškolskih ustanova i studijskih programa sprovodi redovno na svakih sedam godina, a može i ranije na zahtev visokoškolske ustanove. U ovom postupku, Nacionalno akreditaciono telo utvrđuje, između ostalog, ispunjenost uslova za realizaciju studijskih programa, odnosno da li ustanova ima dovoljno prostora za određeni broj studenata, da li su ti prostorni uslovi adekvatni za određene studijske programe, da li ima dovoljan broj nastavnika i slično.

A DRI u saopštenju se osvrnula i na spoljašnju provera kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa i zaključila da se ona - gotovo i ne sprovodi.

- Nacionalno akreditaciono telo, u periodu od 2018. do 2024. godine, nije sprovelo nijedan redovan postupak spoljašnje provere kvaliteta fakulteta i studijskih programa - upozoravaju iz DRI. - U navedenom periodu, kod šest ustanova sproveden je po jedan vanredan postupak spoljašnje provere kvaliteta. U proseku, svaka četvrta ustnova nije bila predmet redovnog inspekcijskog nadzora u periodu od sedam školskih godina, odnosno od školske 2018/19. do 2024/25. godine.

Inače, u Srbiji postoji oko 180 akreditovanih visokoškolskih ustanova, u okviru kojih se realizuje oko 2.000 akreditovanih studijskih programa. Lj. B.