IZMENE I DOPUNE ZAKONA O VOJSCI SRBIJE: Rasprava u Skupštini u utorak

POSLANICI Skupštine Srbije raspravljaće o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije koji se donosi, kako se navodi u predlogu zakona, sa ciljem stvaranja mogućnosti za poboljšanje položaja profesionalnih vojnika, kao i obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja Vojske Srbije.

-Razlog za donošenje ovog zakona ogleda se u stvaranju mogućnosti za poboljšanje položaja profesionalnih vojnih lica, posebno kategorije profesionalnih vojnika na službi u Vojsci Srbije, navodi se u predlogu zakona objavljenom na sajtu Narodne skupštine.

Dodaje se da je razlog i otklanjanje uočenih pravnih praznina i nepreciznosti u pojedinim rešenjima koje stvaraju teškoće u tumačenju odredaba zakona.

Predloženim izmenama i dopunama, kako se dodaje, stvaraju se uslovi za obezbeđenje povoljnijeg položaja profesionalnih vojnika na službi u Vojsci Srbije u pogledu stvaranja mogućnosti za prijem.

Navodi se i da mogućnosti za prijem na neodređeno neće zavisiti od propisanih godina života, ukoliko potrebe službe zahtevaju, kao i da će se obavljati bez konkursa nakon najmanje tri godine neprekidne službe u svojstvu profesionalnog vojnika po ugovoru na određeno vreme.

Izmene podrazumevaju i da državljanin Srbije koji ispunjava opšte uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu može biti primljen u službu u Vojsci Srbije, radi popune komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije na određeno vreme do tri godine.

Ugovorom o radu na određeno vreme, kako se navodi u predlogu, utvrđuju se čin, dužnost, mesto službovanja i trajanje službe, a mogu se uređivati i druga prava i obaveze.

-Ugovor o radu na određeno vreme zaključuje se na vremenski period do tri godine i može se obnavljati do ispunjenja uslova za odlazak u penziju propisanih zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, navodi se u predlogu.

Predloženim izmenama stvaraju se uslovi za, kako se navodi, obezbeđenje povoljnijeg položaja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, posebno u delu koji se odnosi na ostvarivanje pojedinih naknada, poput zdravstvenog osiguranja.

Takođe, povoljniji položaj profesionalnih vojnika predviđen je i na ostvarivanje naknada i pomoći u slučaju smrti, bolesti i rođenja, a preciziraju se i odredbe koje se odnose na disciplinsku odgovornost pripadnika Vojske Srbije kao i pojedina stanja u službi.

-Donošenje ovog zakona je neophodno, jer predložena materijalna rešenja predstavljaju zakonodavnu materiju i ne mogu biti uređena i usklađena podzakonskim aktima za izvršenje Zakona o Vojsci Srbije, navodi se u predlogu zakona.

Izmenama i dopunama predviđa se i da načelnik Generalštaba Vojske Srbije komanduje Vojskom Srbije u skladu sa zakonom, odlukama predsednika Republike Srbije i aktima komandovanja.

U vezi sa tim, dodaje se i novi stav koji glasi: "Lica na komandnim dužnostima komanduju sastavima Vojske Srbije u skladu sa zakonom i aktima komandovanja."

Kako se navodi, razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku, ogledaju se u tome što bi nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po bezbednost zemlje i rad Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Naglašava se da se stvaranjem mogućnosti za prijem profesionalnih vojnika na službu u Vojsku Srbije na neodređeno vreme, nakon najmanje tri godine neprekidne službe u svojstvu profesionalnog vojnika po ugovoru na određeno vreme, omogućava efikasnija popuna, organizacija i funkcionisanje Vojske Srbije.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije naći će se pred poslanicima na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Srbije u 2025. godini.

