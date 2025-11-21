TREĆINA FAKULTETA U SRBIJI RADILA BEZ VAŽEĆE AKREDITACIJE? Oglasio se državni revizor, ukazao na propuste

BROJNI propusti u vezi sa akreditacijama visokoškolskih ustanova (VŠU) i studijskih programa, kao i sa dozvolama za rad ovih ustanova, dovode do neefikasnosti u radu Nacionalnog akreditacionog tela i Ministarstva prosvete, pokazuje Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja "Akreditacija visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji", koji je danas objavila Državna revizorska institucija (DRI).

univerzitet u beogradu

Revizijom je utvrđeno da pojedine ponovne akreditacije VŠU i studijskih programa nisu blagovremeno sprovedene, odnosno pre isteka važeće akreditacije, saopštila je DRI.

Neblagovremene ponovne akreditacije određenih VŠU dovele su do nepovezanih akreditacionih ciklusa, čime je ugrožena validnost svih studijskih programa koji se realizuju u okviru tih ustanova.

U saopštenju se navodi da se akreditacija VŠU sprovodi redovno, u roku od sedam godina, a može i ranije, na zahtev VŠU.

Postupak ponovne akreditacije VŠU uređen je Zakonom o visokom obrazovanju, tako da obezbedi da uzastopni akreditacioni ciklusi budu povezani, odnosno da između dve uzastopne akreditacije VŠU ne postoji period u kojem visokoškolska ustanova nije bila akreditovana.

Oko trećine, od 149 akreditovanih visokoškolskih ustanova koje su prošle ponovnu akreditaciju VŠU, nema povezane akreditacione cikluse.

Periodi između dva akreditaciona ciklusa trajali su od nekoliko dana pa do dve i po godine.

Određene VŠU upisivale su nove studente na studijske programe za koje nisu imale važeće akreditacije, jer nije blagovremeno sprovedena ponovna akreditacija tih studijskih programa

Ministarstvo prosvete nije uspostavilo evidenciju izdatih dozvola za rad VŠU, što otežava njihovo praćenje i dovodi do određenih propusta u radu.

Revizori su utvrdili i da nije uspostavljen sistem za praćenje sprovođenja postupaka i rezultata samovrednovanja kvaliteta VŠU i studijskih programa, zbog čega nisu bili u mogućnosti da ocene u kojoj meri VŠU sprovode postupke samovrednovanja.

(Kurir)