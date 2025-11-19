ZEMLJOTRES U SRBIJI: Evo gde je bio epicentar
SLABIJI zemljotres registrovan je sinoć na području Kraljeva. Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, potres jačine 1,8 po Rihteru zabeležen je 18. novembra u 21.01.47 časova.
Epicentar je lociran na koordinatama 43,88 stepeni severne geografske širine i 20,68 stepeni istočne dužine, a dubina žarišta procenjena je na oko 4 kilometra.
Ovakvi zemljotresi spadaju u slabe i uglavnom ne izazivaju štetu, kao ni značajnije potrese na terenu.
BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3
Preporučujemo
PRIJAVLjEN SNAŽAN ZEMLjOTRES: Evo gde je bio epicentar
17. 11. 2025. u 22:30
RAZORAN ZEMLjOTRES POGODIO RUSIJU: Evo gde je bio epicentar
16. 11. 2025. u 07:32
SNAŽAN ZEMLjOTRES POGODIO JAPAN: Potres jačine 5,3 stepena Rihterove skale
13. 11. 2025. u 22:04
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)