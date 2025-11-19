Društvo

ZEMLJOTRES U SRBIJI: Evo gde je bio epicentar

19. 11. 2025. u 08:25

SLABIJI zemljotres registrovan je sinoć na području Kraljeva. Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, potres jačine 1,8 po Rihteru zabeležen je 18. novembra u 21.01.47 časova.

ЗЕМЉОТРЕС У СРБИЈИ: Ево где је био епицентар

Foto: Jutjub printskrin/ 1 Stop Youtube/Logo

Epicentar je lociran na koordinatama 43,88 stepeni severne geografske širine i 20,68 stepeni istočne dužine, a dubina žarišta procenjena je na oko 4 kilometra.

Ovakvi zemljotresi spadaju u slabe i uglavnom ne izazivaju štetu, kao ni značajnije potrese na terenu. 

BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

