BIĆE SNAŽNIH PLJUSKOVA SA GRMLJAVINOM: Detaljna vremenska prognoza

U TOKU večeri u većem delu Srbije očekuje se umerena kiša, a na zapadu Metohije i jugozapadu Srbije biće snažnih pljuskova sa grmljavinom. U brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije padaće sneg.

Foto: Depositphotos

Snežna granica trenutno je u ovim predelima Srbije na 600-1000 metara, a tokom večeri i noći spustila bi se i do nižih predela, čak i niže od 400 metara, pa bi se mogli zabeleti gradovi zapadne i jugozapadne Srbije, naročito šire područje Užica, Novog Pazara, Ivanjice, Požege, Kosjerića, Bajine Bašte i viših delova područja Valjeva, Gornjeg Milanovca, Loznice, Kraljeva i Čačka.

Posle 19 časova snežna granica na zapadu Srbije spustila se do nizija, pa sneg veje u Užicu i Ivanjici, a prava mećava je na Zlatiboru, Goliji, Zlataru i na Tari. Sunežica je počela i u Požegi i Arilju, a kiša polako prelazi u jači sneg.

Temperatura u ovim predelima biće od 0 do 2°C, a na planinama ispod 0, pri čemu bi na planinama palo desetak centimetara snega.

Inače, trenutne temperature u Srbiji kreću se od 4 do 6 stepeni, u Beogradu je 7. Najhladniji su Kopaonik sa 2, Požega i Sjenica sa 1, a Zlatibor samo -1.

Podsetino, u Loznici je juče bilo 25, večeras 6 stepeni, a na Zlatiboru je juče bilo 17-18 stepeni, večeras -1. Požega je juče merila prolećnih 24°C, večeras uz sneg 1°C.

Na severu Vojvodine u toku večeri biće suvo, kiša stiže tek kasnije tokom večeri ili bi na krajnjem severu ostalo potpuno suvo.

Najobilnije padavine do jutra se očekuju u južnim, jugozapadnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije gde bi palo od 20 do 40 litara po kvadratnom metru, lokalno i više od 50 litara, a u Metohiji i do čak 70 litara, uz opasnost od lokalnih poplava i bujica, naročito duž manjih tokova, koji mogu vrlo brzo da nabujaju.

Inače, talas obilnih padavina tokom večeri i noći prostiraće se od južne i jugozapadne preko zapadne i cenrtralne do istočne Srbije, ali i do Pomoravlja i Šumadije.

Kišovito će tokom večeri i noći biti i u Beogradu, a kiša će umerenim intenzitetom padati sve do jutra.

Temperatura tokom večeri i noći

Zbog očekivanih loših vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U Vojvodini u sredu ujutro suvo. U ostalim predelima Srbije kiša i pljuskovi, uz veću količinu padavina, dok se na planinama očekuje sneg.

Tokom dana u većem delu Srbije promenljivo oblačno, ponegde sa kišom. Duvaće pojačan jugoisrtočni vetar, u košavskom području jak, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Jutarnja temperatura od 1 na severu Vojvodine do 7 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu do 4°C, maksimalna dnevna od 8 do 12°C, u Beogradu do 10 stepeni. Ove temperature ujedno su i prosečne za ovaj deo novembra.

Od četvrtka toplije, ali i dalje veoma promenljivo vreme, a novi talas obilnijih padavina Srbiju očekuje tokom vikenda, pri čemu se u nedelju prolazno očekeuje zahlađenje, sneg ponegde i u nižim predelima.

(Telegraf)