TODOROVIĆ OTKRIVA DO KADA ĆE POTRAJATI ZAHLAĐENJE: Evo kada se očekuje sneg u Beogradu
METEOROLOG Nedeljko Todorović rekao je da je hladan vazduh stigao, ali da u Srbiji neće biti toliko hladno kao u srednjoj i zapadnoj Evropi ili na Alpima gde već pada sneg.
- Ovo zahlađenje potrajaće dva dana. Kiša, obilne padavine na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije gde bi danas i sutra mogla da padne mesečna količina padavina. Idući ka severu sve manje padavina, u Vojvodini i Beogradu samo povremena kiša. U planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije biće i snega i stvaranja manjeg snežnog pokrivača - rekao je Todorović.
Istakao je da je na zapadu Srbije nakratko moguć sneg i na visinama od 500 metara.
Govoreći o vremenu narednih dana, Todorović je rekao da se u četvrtak, petak i subotu očekuje otopljenje.
Istakao je da će u četvrtak i petak verovatno maksimalne temperature biti oko 15 stepeni, ali da nas očekuje promenljivo vreme sa čestom kišom. U planinskim predelima sneg se očekuje od nedelje.
Kako je rekao, za sada još nema nagoveštaja o snežnim padavinama u Beogradu i dodao da još nije vreme za zimu. Istakao je da bi sneg u Beogradu mogao da se očekuje u decembru.
- U ovim uslovima veoma promenljivog vremena, nezahvalno je tačno u dan detaljisati vremenske prilike. Mislim da još nije vreme za pravu zimu i da u Beogradu tek možda u decembru - naveo je Nedeljko Todorović.
(RTS)
