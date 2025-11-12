NAJMODERNIJE KAMERE NA SRPSKIM PUTEVIMA: Novi radari beležiće i nevezivanje pojasa i upotrebu mobilnog tokom vožnje
POTPUKOVNIK Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije izjavio je danas da će novi radari, koji će biti korišćeni na putevima, osim nepropisne brzine, beležiti i nevezivanje sigurnosnog pojasa i nepropisno korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, a da će vozači i ostali putnici koji krše pravila biti automatski procesuirani.
Stević je rekao da je reč o najmodernijim kamerama koje će biti postavljene na mestima na kojima se prema proceni dešava najčešće krše bezbednosna pravila u saobraćaju.
"Nadamo se da ćemo rasteretiti i naše policajce, da budu na drugim mestima gde je bezbednost potrebnija, a da ovu vrstu prekršaja uklonimo sa naših ulica. Ovi sistemi su se u Republici Srpskoj veoma dobro pokazali, tamo su to crni stubovi, mislim da će takvi biti i kod nas. Vozači neće moći da pretpostave na kom se mestu nalaze kamere", rekao je Stević za Taug.
On je kazao da se u Srbiji oko 160.000 ljudi sankcioniše godišnje zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa i više od 46.000 zbog nepropisne upotrebe mobilnog telefona.
-Mi smo i sada, uz pomoć određenih softvera, beležili nepropisnu upotrebu mobilnih telefona od strane vozača, kao i nevezivanje pojasa na prednjim sedištima", dodao je Stević.
Naveo je da se oko 86 odsto vozača i suvozača vezuje na prednjem sedištu, a da se svaka peta osoba vezuje na zadnjem sedištu.
-Nadamo da ćemo ovim novim modernim sistemima odnosno modernim radarima, koji mere i nepropisnu brzinu i upotrebu mobilnog telefon i nekorišćenje pojasa, eliminasati tri najopasnija prekršaja u saobraćaju sa naših ulica vodeći bezbednost u pravom smeru, rekao je Stević.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SRBE ČEKAJU BRUTALNE KAZNE U SAOBRAĆAJU: Evo kada stupaju na snagu
10. 11. 2025. u 18:13
PRETICAO KOLONU PREKO PINE LINIJE: Nasilnička vožnja na putu Bečej - Bačko Gradište
07. 11. 2025. u 15:18
PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija
GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.
12. 11. 2025. u 16:25
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)