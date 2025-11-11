OVOG DANA BIĆE ČAK 19 STEPENI: Detaljna vremenska prognoza za sedmicu pred nama
UJUTRU u Vojvodini magla koja smanjuje vidljivost na 100 do 300 m, tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje u prvom delu dana oblačno, na jugu još ujutru ponegde sa slabom kišom, posle podne postepeno razvedravanje.
Vetar slab do umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 10 do 14 stepeni.
Vremenska prognoza za naredne dane
Od srede do petka jutra hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se u nižim predelima očekuje i magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije, u petak ponegde i do 19 stepeni.
U subotu postepeno naoblačenje, posle podne i uveče sa kišom u severnim, a u nedelju i u ostalim predelima Srbije uz pad temperature. U ponedeljak prestanak padavina, a od utorka ponovo suvo sa sunčanim intervalima i toplije.
