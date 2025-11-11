STIŽE PROMENA VREMENA: Ovo su svi čekali

VREME u Srbiji danas malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, a samo se pre podne na jugu i jugoistoku Srbije oblačno, ujutru ponegde sa slabom kišom, saopštio je RHMZ.

Foto N. Živanović

Vetar slab do umeren, severozapadni, na istoku povremeno i jak.

Jutarnja temperatura od dva do deset stepeni, a najviša od deset do 14 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije.

Vetar slab do umeren severozapadni.

Jutarnja temperatura oko sedam stepeni, a najviša oko 13.

Vreme narednih dana

Do petka jutra će biti hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se u nižim predelima očekuje i magla ili niska oblačnost.

Tokom dana će biti pretežno sunčano vreme, uz malu do umerenu oblačnost i toplije, u petak ponegde i do 19 stepeni.

U subotu će uslediti postepeno naoblačenje, posle podne i uveče sa kišom u severnim, a u nedelju i u ostalim predelima Srbije uz pad temperature. U ponedeljak se očekuje prestanak padavina, a od utorka ponovo suvo vreme sa sunčanim intervalima i toplije.

(Sputnjik)