VOZIO BICIKL SA 4,09 PROMILA ALKOHOLA U KRVI: Leskovačka policija tokom vikenda testirala skoro 800 vozača
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu tokom vikenda su alkotestirali 786 vozača i zadržali u službenim prostorijama četiri vozača, od kojih su trojica upravljala vozilom pod dejstvom alkohola.
Jedan je odbio da se podvrgne utvrđivanju prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu.
Policija u Leskovcu zaustavila je vozača bicikla (44) koji je upravljao sa 4,09 promila alkohola u organizmu, kao i vozače „renoa“ (54) i „audija“ (34) koji su upravljali vozilima sa 1,77 i 1,58 promila alkohola u organizmu, saopšteno je iz Policijske uprave u Leskovcu.
Takođe u Leskovcu, iz saobraćaja je isključen vozač električnog bicikla (41) koji je odbio da se podvrgne utvrđivanju prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu.
Protiv svih vozača će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
