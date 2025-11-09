JAK CIKLON JURI KA SRBIJI: Spremite se za potop
NAKON današnjeg kratkotrajnog predaha od padavina, Srbiju uskoro očekuje novi talas padavina. Ove večeri kiša je već zahvatila južne predele Srbije i pada na Kosovu i Metohiji.
Tokom noći i ponedeljka Srbija će biti pod uticajem ciklona sa centralnog Mediterana, koji će se preko južnog dela Jadrana premeštati dalje na istok.
U toku večeri padavine će zahvatiti jugozapadne delove Srbije, a tokom noći širiće se prema ostalim predelima.
Vreme od ponedeljka
U ponedeljak će u celoj Srbiji biti oblačno sa kišom i pljuskovima.
Obilnije padavine noćas i ujutro očekuju se u jugozapadnim predelima Srbije koje će se tokom prepodneva i sredinom dana premeštati preko zapadne i centralne Srbije, Šumadije i Kolubarskog okruga prema Beogradu, severoistoku Srbije i jugu Banata.
U ovim predelima očekuje se da padne i preko 30 litara kiše po kvadratnom metru.
Najmanje padavine očekuje se na severu Vojvodine i na istoku Srbije.
Duvaće slab do umeren severozaapdni vetar, na jugu Srbije južni.
Maksimalna temperatura biće od 8 stepeni na zapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 10 stepeni, što su ujendo i prosečne temperature za ovo doba godine.
Krajem dana padavine u Vojvodini će prestati i očekuje se razvedravanje.
U utorak na severu Srbije suvo, u ostalim predelima pre podne kiša, posle podne razvedravanje.
Stabilizacija vremena sredinom nedelje
Od srede stabilizacija vremena.
Naše područje biće pod uticajem vioskog vazdušnog pritiska, usled delovanja anticklona sa severozapada.
Jutra će biti hladna, ponegde i maglovita, a tokom dana toplije.
(Telegraf)
