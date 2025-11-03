TIFUS JE ZARAZA KOJA SE BRZO ŠIRI: Prvi simptomi se pojave tek posle sedam dana - ishod može biti fatalan

TIFUS je ozbiljna zarazna bolest koju izaziva bakterija "Salmonella typhi", a danas je potvrđen i slučaj studentkinje u Foči koja je zaražena ovom ozbiljnom bakterijom.

Foto: Shutterstock

Tifus je teška zarazna bolest koja se javlja u dva osnovna oblika: trbušni tifus i pegavi tifus. Obe bolesti su bakterijskog porekla, ali ih izazivaju različiti uzročnici i prenose se na različite načine.

Tifus je ozbiljna, ali izlečiva bolest ako se na vreme prepozna i leči odgovarajućim antibioticima. U prošlosti je izazivao velike epidemije i brojne smrtne slučajeve, ali danas, zahvaljujući napretku medicine, vakcinama i boljoj higijeni, mnogo je ređi. Ipak, u siromašnijim delovima sveta i dalje predstavlja zdravstveni problem.

Način prenošenja

Tifus izaziva bakterija Salmonella typhi, koja ulazi u organizam čoveka preko zagađene hrane ili vode, odnosno putem fekalno-oralnog puta. To znači da se bakterija nalazi u izmetu zaražene osobe, pa može dospeti u organizam zdrave osobe ako se ne vodi računa o ličnoj higijeni ili ako se koristi nečista voda.

Na primer, bakterija se može preneti ako zaražena osoba ne opere ruke posle upotrebe toaleta i zatim priprema hranu ili ako se pije voda iz zagađenih izvora.

Epidemija tifusa u Srbiji Nakon izbijanja Prvog svetskog rata, Srbija je bila razorena borbama, a u zemlji je vladao ogroman nedostatak lekova, hrane i higijene. Bolnice su bile prepune ranjenika, mnoge bez osnovnih uslova, a vojnici i izbeglice su se nagomilali u gradovima i selima. U takvim okolnostima pojavila se epidemija pegavog tifusa. Započela je krajem 1914. godine, a svoj vrhunac dostigla u zimskim mesecima 1915. godine. Prema istorijskim podacima, od tifusa u Srbiji je umrlo između 120.000 i 150.000 ljudi, uključujući oko 30.000 vojnika i veliki broj civila. Bolest se širila neverovatnom brzinom, a gotovo svaka porodica je imala nekog obolelog, dok su čitava sela nestajala. Epidemija tifusa iz 1915. godine ostala je upamćena kao jedna od najvećih tragedija u istoriji Srbije. Tifus se češće javlja u područjima sa lošim sanitarnim uslovima, gde nema dovoljno čiste vode i gde su uslovi za čuvanje hrane neadekvatni. Zbog toga je u prošlosti ova bolest bila vrlo rasprostranjena, naročito u vreme ratova i siromaštva. Pegavi tifus, s druge strane, prenosi se putem vaški (telašica) koje sisaju krv i tako prenose bakteriju Rickettsia prowazekii sa bolesne na zdravu osobu. Ovaj oblik tifusa danas je mnogo ređi, ali je u prošlosti izazivao velike epidemije.

Šta se dešava u organizmu?

Kada bakterija dospe u organizam, prolazi kroz želudac i nastanjuje se u crevima, gde se umnožava. Odatle ulazi u krvotok i širi se po celom telu, posebno u jetru, slezinu, limfne čvorove i koštanu srž. U krvi izaziva bakterijemiju, što znači da bakterije kruže krvlju i izazivaju jaku reakciju organizma u vidu visoke temperature i opšte slabosti.

Ovo je sistemska infekcija, što znači da pogađa više organa i da može izazvati ozbiljne komplikacije ako se ne leči. Najteže komplikacije su perforacija creva poznatije kao "pucanje zida creva" i unutrašnje krvarenje, što može biti životno opasno stanje.

Foto: Shutterstock

Simptomi

Period inkubacije, odnosno vreme od ulaska bakterije u organizam do pojave prvih simptoma, traje oko 7 do 14 dana. Bolest obično počinje postepeno, bez naglih simptoma.

U prvoj nedelji javlja se:

Postepeno rastuća temperatura koja svakog dana ide sve više (može dostići i do 40°C),

Glavobolja, malaksalost i osećaj iscrpljenosti,

Bolovi u stomaku i gubitak apetita,

Zatvor (ređe dijareja, češća kod dece),

Suv, obložen jezik sa crvenim ivicama (karakterističan izgled „jezika tifusa“).

U drugoj nedelji bolesti, kada infekcija uzima maha, mogu se javiti:

Ospe u vidu ružičastih mrlja po grudima i trbuhu,

Uvećana slezina i jetra,

Delirijum (poremećaj svesti, dezorijentisanost),

Nadut stomak i jaki bolovi,

U težim slučajevima - krvarenje iz creva

Ako se bolest ne leči, može potrajati i do mesec dana i završiti se teškim komplikacijama. Nakon oporavka, kod nekih osoba bakterija može ostati u žučnoj kesi, pa one mogu postati kliconoše i širiti zarazu iako same više nemaju simptome.

Foto Shutterstock

Lečenje tifusa

Lečenje trbušnog tifusa mora se sprovoditi u bolničkim uslovima, jer zahteva stalni nadzor lekara i pažljivo praćenje pacijenta. Osnovu terapije čine antibiotici, koji uništavaju bakteriju koja izaziva ovu bolest. Najčešće se koriste ciprofloksacin, ceftriakson ili azitromicin, a izbor antibiotika zavisi od toga na koje je lekove bakterija osetljiva.

Pored antibiotika, veoma je važna rehidratacija, odnosno nadoknada tečnosti i elektrolita, jer pacijenti često gube tečnost usled visoke temperature i probavnih smetnji. Ishrana mora biti lagana i lako svarljiva, uz mirovanje i strogo poštovanje lekarskih uputstava.

Ako se lečenje započne na vreme, prognoza bolesti je dobra, a oporavak potpun. Međutim, ako se bolest zanemari, može biti opasna po život.

Prevencija i zaštita

Najbolji način da se spreči tifus jeste održavanje lične i kolektivne higijene. Neophodno je redovno pranje ruku sapunom, naročito posle toaleta i pre pripreme hrane, kao i upotreba zdrave, ispravne vode. Hrana mora biti dobro termički obrađena, a voće i povrće oprano čistom vodom.

Za putnike u zemlje gde je tifus i dalje čest, postoji vakcina protiv trbušnog tifusa, koja pruža dobru, iako ne potpunu zaštitu. Vakcina se posebno preporučuje osobama koje borave u područjima sa lošim sanitarnim uslovima ili rade u zdravstvu.

Pored toga, važno je otkrivati i lečiti kliconoše, tačnije, osobe koje ne pokazuju simptome, ali u svom organizmu i dalje nose bakteriju i mogu zaraziti druge.

