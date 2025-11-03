TIFUS JE ZARAZA KOJA SE BRZO ŠIRI: Prvi simptomi se pojave tek posle sedam dana - ishod može biti fatalan
TIFUS je ozbiljna zarazna bolest koju izaziva bakterija "Salmonella typhi", a danas je potvrđen i slučaj studentkinje u Foči koja je zaražena ovom ozbiljnom bakterijom.
Tifus je teška zarazna bolest koja se javlja u dva osnovna oblika: trbušni tifus i pegavi tifus. Obe bolesti su bakterijskog porekla, ali ih izazivaju različiti uzročnici i prenose se na različite načine.
Tifus je ozbiljna, ali izlečiva bolest ako se na vreme prepozna i leči odgovarajućim antibioticima. U prošlosti je izazivao velike epidemije i brojne smrtne slučajeve, ali danas, zahvaljujući napretku medicine, vakcinama i boljoj higijeni, mnogo je ređi. Ipak, u siromašnijim delovima sveta i dalje predstavlja zdravstveni problem.
Način prenošenja
Tifus izaziva bakterija Salmonella typhi, koja ulazi u organizam čoveka preko zagađene hrane ili vode, odnosno putem fekalno-oralnog puta. To znači da se bakterija nalazi u izmetu zaražene osobe, pa može dospeti u organizam zdrave osobe ako se ne vodi računa o ličnoj higijeni ili ako se koristi nečista voda.
Na primer, bakterija se može preneti ako zaražena osoba ne opere ruke posle upotrebe toaleta i zatim priprema hranu ili ako se pije voda iz zagađenih izvora.
Epidemija tifusa u Srbiji
Nakon izbijanja Prvog svetskog rata, Srbija je bila razorena borbama, a u zemlji je vladao ogroman nedostatak lekova, hrane i higijene. Bolnice su bile prepune ranjenika, mnoge bez osnovnih uslova, a vojnici i izbeglice su se nagomilali u gradovima i selima.
U takvim okolnostima pojavila se epidemija pegavog tifusa. Započela je krajem 1914. godine, a svoj vrhunac dostigla u zimskim mesecima 1915. godine.
Prema istorijskim podacima, od tifusa u Srbiji je umrlo između 120.000 i 150.000 ljudi, uključujući oko 30.000 vojnika i veliki broj civila. Bolest se širila neverovatnom brzinom, a gotovo svaka porodica je imala nekog obolelog, dok su čitava sela nestajala.
Epidemija tifusa iz 1915. godine ostala je upamćena kao jedna od najvećih tragedija u istoriji Srbije.
Tifus se češće javlja u područjima sa lošim sanitarnim uslovima, gde nema dovoljno čiste vode i gde su uslovi za čuvanje hrane neadekvatni. Zbog toga je u prošlosti ova bolest bila vrlo rasprostranjena, naročito u vreme ratova i siromaštva.
Pegavi tifus, s druge strane, prenosi se putem vaški (telašica) koje sisaju krv i tako prenose bakteriju Rickettsia prowazekii sa bolesne na zdravu osobu. Ovaj oblik tifusa danas je mnogo ređi, ali je u prošlosti izazivao velike epidemije.
Šta se dešava u organizmu?
Kada bakterija dospe u organizam, prolazi kroz želudac i nastanjuje se u crevima, gde se umnožava. Odatle ulazi u krvotok i širi se po celom telu, posebno u jetru, slezinu, limfne čvorove i koštanu srž. U krvi izaziva bakterijemiju, što znači da bakterije kruže krvlju i izazivaju jaku reakciju organizma u vidu visoke temperature i opšte slabosti.
Ovo je sistemska infekcija, što znači da pogađa više organa i da može izazvati ozbiljne komplikacije ako se ne leči. Najteže komplikacije su perforacija creva poznatije kao "pucanje zida creva" i unutrašnje krvarenje, što može biti životno opasno stanje.
Simptomi
Period inkubacije, odnosno vreme od ulaska bakterije u organizam do pojave prvih simptoma, traje oko 7 do 14 dana. Bolest obično počinje postepeno, bez naglih simptoma.
U prvoj nedelji javlja se:
- Postepeno rastuća temperatura koja svakog dana ide sve više (može dostići i do 40°C),
- Glavobolja, malaksalost i osećaj iscrpljenosti,
- Bolovi u stomaku i gubitak apetita,
- Zatvor (ređe dijareja, češća kod dece),
- Suv, obložen jezik sa crvenim ivicama (karakterističan izgled „jezika tifusa“).
U drugoj nedelji bolesti, kada infekcija uzima maha, mogu se javiti:
- Ospe u vidu ružičastih mrlja po grudima i trbuhu,
- Uvećana slezina i jetra,
- Delirijum (poremećaj svesti, dezorijentisanost),
- Nadut stomak i jaki bolovi,
- U težim slučajevima - krvarenje iz creva
Ako se bolest ne leči, može potrajati i do mesec dana i završiti se teškim komplikacijama. Nakon oporavka, kod nekih osoba bakterija može ostati u žučnoj kesi, pa one mogu postati kliconoše i širiti zarazu iako same više nemaju simptome.
Lečenje tifusa
Lečenje trbušnog tifusa mora se sprovoditi u bolničkim uslovima, jer zahteva stalni nadzor lekara i pažljivo praćenje pacijenta. Osnovu terapije čine antibiotici, koji uništavaju bakteriju koja izaziva ovu bolest. Najčešće se koriste ciprofloksacin, ceftriakson ili azitromicin, a izbor antibiotika zavisi od toga na koje je lekove bakterija osetljiva.
Pored antibiotika, veoma je važna rehidratacija, odnosno nadoknada tečnosti i elektrolita, jer pacijenti često gube tečnost usled visoke temperature i probavnih smetnji. Ishrana mora biti lagana i lako svarljiva, uz mirovanje i strogo poštovanje lekarskih uputstava.
Ako se lečenje započne na vreme, prognoza bolesti je dobra, a oporavak potpun. Međutim, ako se bolest zanemari, može biti opasna po život.
Prevencija i zaštita
Najbolji način da se spreči tifus jeste održavanje lične i kolektivne higijene. Neophodno je redovno pranje ruku sapunom, naročito posle toaleta i pre pripreme hrane, kao i upotreba zdrave, ispravne vode. Hrana mora biti dobro termički obrađena, a voće i povrće oprano čistom vodom.
Za putnike u zemlje gde je tifus i dalje čest, postoji vakcina protiv trbušnog tifusa, koja pruža dobru, iako ne potpunu zaštitu. Vakcina se posebno preporučuje osobama koje borave u područjima sa lošim sanitarnim uslovima ili rade u zdravstvu.
Pored toga, važno je otkrivati i lečiti kliconoše, tačnije, osobe koje ne pokazuju simptome, ali u svom organizmu i dalje nose bakteriju i mogu zaraziti druge.
(Informer)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Tara Koldžić i tajna vitamina B12
Preporučujemo
MLADIĆ TEŠKO POVREĐEN: Saobraćajna nesreća na Novom Beogradu
03. 11. 2025. u 07:23
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)