TAČNA SATNICA POGORŠANJA VREMENA: Kiša već stiže u ovaj deo Srbije - očekuje se zahlađenje i olujni vetar

U OVOM času hladni front iz Hrvatske sve je bliži Srbiji.

Ispred njega struji vrlo topla vazdušna masa sa juga, pa je širom Srbije jutros oblačno, ali toplo, naročito u centralnim i seevrnim predelima, a Beograd je najtopliji sa 16 stepeni. Istovremeno, na jugu Srbije, u kotlinama i visoravnima je hladnije i maglovito.

Podestimo, vikend iza nas bio je sunčan i pravi prolećni, a maksimalna temperatura dostigla je u najtoplijem Beogradu 26 stepeni.

Uskoro sledi jača promena vremena, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Već do 9 časova kiša sa područja istoka Hrvartske zahvatiće krajnji severozapad Srbije, pre svega Bačku, posle 10 časova i zapad Srema. Potom će u nastavku dana hčadni front nastaviti put preko Srbije dalje ka jugu i istoku i donosiće na svom putu kišu i pljuskove, skretanje vetra na veoma jak severozapadni, koji će prolazno na udared biti i olujni. Očekuje se i osetniji pad temperature vazduha, pa će na severu Srbije jutro biti najtopliji deo dana.

Ponegde se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom.

Pogoršanje će najkasnije stići do juga i jugoistoka Srbije, gde će ostati i najtoplije.

Maksimalna temperatura biće danas od 16 na severozapadu do 24°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 18 stepeni.

Uveče u severnim, tokom noći i u centralnim predelima razvedravanje, pa će kiša u utorak ujutro padati još samo na jugu Srbije.

Od srede jutra će biti hladna i maglovita, ponegde i slab mraz, a tokom dana sunčano i toplije.

Ujutro će ponegde biti i ispod 0°C, a tokom dana od 13-14 do 17-18 stepeni, u petak do 20.



