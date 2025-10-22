STIŽE ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA: Dani će biti kraći, ali evo zašto je to dobro

U NOĆI između 25. i 26. oktobra časovnici će se vratiti jedan sat unazad, što označava početak zimskog računanja vremena.

Iako mnogi žale što će dan trajati kraće, stručaci navode da zimsko računanje vremena ima mnogo više koristi za nas nego što mislimo - a objašnjenje leži u našoj biologiji.

Promena sata dva puta godišnje narušava cirkadijalni ritam - naš prirodni "časovnik" koji reguliše san, varenje i niz drugih fizioloških procesa. Ovaj poremećaj povezuje se sa povećanim rizikom od gojaznosti, moždanog udara i drugih zdravstvenih problema.

Da bi uporedili kako svaka promena vremena utiče na čoveka, istraživači sa Stanforda analizirali su više potencijalnih scenarija - stalno letnje vreme, stalno zimsko vreme i sadašnji sistem dvostrukog pomeranja sata. Rezultati su pokazali da je stalno zimsko računanje vremena najmanje štetno, jer se najviše poklapa sa prirodnim kretanjem sunca.

Suština je jednostavna: Što je usklađenost između društvenog i sunčevog vremena bolja, to je lakše telu da funkcioniše. Ljudski organizam zavisi od svetlosti kako bi održavao pravilan ritam sna i buđenja, a kada su ti signali poremećeni, javljaju se problemi poput nesanice, umora i poteškoća sa koncentracijom.

Zimsko računanje vremena omogućava da se ovaj prirodni raspored zadrži, dok letnje računanje vremena veštački produžava dan, što telu šalje zbunjujuće signale.

Iako postoje argumenti u korist trajnog letnjeg računanja vremena - poput moguće uštede energije, manjeg broja saobraćajnih nesreća i boljeg raspoloženja zbog više dnevne svetlosti - naučni podaci ipak idu u korist zimskom računanju vremena, jer bolje odražava prirodni ritam dana i noći, što pomaže telu da lakše održi ravnotežu.

Dok mnogi vole duge, svetle letnje večeri, stručnjaci podsećaju da bi letnji dali bili duži čak i kada bi se merili po zimskom vremenu. Problem bi nastao zimi, kada bi trajno letnje računanje vremena značilo kasnije svitanje, što bi mnoge ostavilo bez prirodnog jutarnjeg svetla koje je ključno za pravilno funkcionisanje biološkog sata.

Dakle, iako je letnje računanje vremena osmišljeno pre nekoliko vekova da bi donelo više "iskorišćenog dana", u praksi narušava prirodne biološke procese i ne donosi nam značajne koristi, prenosi "Gardijan". Zbog toga sve više stručnjaka podržava ideju da se u potpunosti pređe na stalno zimsko računanje vremena, koje bi donelo stabilnost, bolji san i manje stresa za organizam.

Konstantno menjanje sata dva puta godišnje je proglašeno najgorom opcijom, jer izaziva hroničan zamor kod velikog broja ljudi. Studije pokazuju da telu može biti potrebno i do nedelju dana da se potpuno prilagodi novom vremenu, što u tom periodu povećava rizik od saobraćajnih nezgoda, srčanih udara i grešaka na poslu.

GDE SE U SVETU POMERA SAT, A GDE NE

Danas čak 110 od 192 države u svetu primenjuje prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena (najviše države u Evropi i Severnoj Americi), dok se ne primenjuje u Rusiji, Kini, Japanu, Južnoj Koreji i većini afričkih zemalja. Belorusija i Gruzija takođe su se odlučile za stalno isto vreme tokom cele godine, prenosi "Nešnal džiografik". U Evropi se rasprava o ukidanju letnjeg vremena vodi godinama, ali odluka još nije doneta. U Srbiji još nije donet zakon o ukidanju promene vremena.

Island je izuzetak - zbog ekstremnih razlika u dužini dana i noći tokom godine, ova praksa mu ne donosi korist. Zemlje na ekvatoru, gde ima približno isto dnevnog svetla tokom godine, nemaju razlog da pomeraju sat, dok se u SAD vreme ne menja samo u Arizoni i na Havajima, dok sve ostale savezne države prelaze na letnje i zimsko vreme.

Finska je više puta pozivala na ukidanje ove prakse nakon što je 70.000 građana potpisalo peticiju, jer razlike u dužini dana značajno variraju - u Finskoj dan u junu traje 18,5, a u decembru samo 5,5 sati, dok u Grčkoj leti dan traje 14,5, a zimi 9,3 sati. Dakle, iako su obe zemlje u istoj vremenskoj zoni, efekat letnjeg računanja vremena nije isti.

