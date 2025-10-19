SUTRAŠNJI PRAZNIK SMATRA SE GRANICOM JESENI I ZIME: Ako se bavite ovim poslovima, ostanite kod kuće
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici sutra slave Svete mučenike Sergija i Vakhua, praznik u narodu poznat kao Srđevdan.
Sveti mučenici Sergije i Vakhu smatraju se zaštitnicima obućara, opančara i zemljoradnika. Smatra se da niko od njih danas ne bi trebao da radi.
Veruje se da Sveti Sergije sutra obilazi obućare i slavi sa njima.
Običaj nalaže da ratari na Srđevdan ne rade ništa sa volovima i ne izlaze u polje, jer se veruje da je Sveti Sergije "volujski svetac".
U današnje vreme se sve manje ljudi koji se bave poljoprivredom u toj meri da čitav dan provode na polju, ali se to može odnositi i na one koji se rekreativno bave uzgajanjem pojedinih biljaka, ili rade u dvorištu. Zato, ukoliko imate baštu ili gajite biljke, danas nemojte da se bavite time!
Među srpskim narodom zadržalo se verovanje da će na sutrašnji praznik biti izlečeni svi koji boluju od srdobolje (dizenterije) i bolesti kostiju.
Na Srđevdan je prirodna granica između jeseni i zime, a smatra se i da divlje zveri postaju pitome i krotke.
(Informer)
