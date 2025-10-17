SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- Tokom noći oblačno, u južnim, jugoistočnim i istočnim krajevima sa slabom kišom.
U SUBOTU PRE PODNE PONEGDE SLABA KIŠA, POSLE PODNE DELIMIČNO RAZVEDRAVANjE
U subotu oblačno, ujutro i pre podne mestimično sa slabom kišom, posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Na severu Vojvodine suvo, pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, na severu ponegde kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 11 °S, a najviša dnevna od 12 do 17 °S.
OD NEDELjE DO UTORKA:PONEGDE SLAB PRIZEMNI MRAZ, A U PONEDELjAK PONEGDE I SLAB MRAZ NA 2m VISINE
Od nedelje do utorka ujutru hladno uz slab prizemni, a u ponedeljak i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Od ponedeljka postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području. - stoji na sajtu RHMZ.
Preporučujemo
STIŽE NAGLI PAD TEMPERATURE! Pred nama su mraz, kiša i hladna jutra ispod nule
17. 10. 2025. u 18:25
OČEKUJE NAS I DO 55 DANA MINUSA: Ledena zima pred nama - detaljna vremenska prognoza
17. 10. 2025. u 14:00
OBLAČNO SA KIŠOM: Vreme danas tmurno i promenljivo
17. 10. 2025. u 00:01
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)