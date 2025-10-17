SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Tokom noći oblačno, u južnim, jugoistočnim i istočnim krajevima sa slabom kišom.

U SUBOTU PRE PODNE PONEGDE SLABA KIŠA, POSLE PODNE DELIMIČNO RAZVEDRAVANjE

U subotu oblačno, ujutro i pre podne mestimično sa slabom kišom, posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Na severu Vojvodine suvo, pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, na severu ponegde kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 11 °S, a najviša dnevna od 12 do 17 °S.

OD NEDELjE DO UTORKA:PONEGDE SLAB PRIZEMNI MRAZ, A U PONEDELjAK PONEGDE I SLAB MRAZ NA 2m VISINE

Od nedelje do utorka ujutru hladno uz slab prizemni, a u ponedeljak i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Od ponedeljka postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: RHMZ/Printskrin