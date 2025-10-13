OSUĐENICI I ZAPOSLENI U OZ ZAJEČAR OBRADOVALI MALIŠANE: Poklonili slatkiše i lutke koje su sami napravili

UPRAVA Okružnog zatvora u Zaječaru predala je danas Crvenom krstu slatkiše, bojanke, drvene i vodene bojice, kao i lutke koje su zajedno napravili osuđenici i vaspitači iz Službe za tretman u tom zavodu.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Dečija nedelja, koja se obeležava u prvoj nedelji oktobra, bila je povod za humanu misiju zaposlenih u OZ Zaječar kako bi se u tim danima skrenula pažnja i na 120 dece koja zbog teške materijalne situacije prima pomoć Crvenog krsta u tom gradu tokom cele godine.

Vaspitači i osuđenici su zajedno napravili igračke koje su korisne za razvoj dečije motorike i kreativnosti, a od materijala koji se mogu kasnije reciklirati poput papira, kanapa, plastike...

Oni su imali sličnu akciju prošle godine kada su zajednički pomogli projekat „Kuća od papira“ udruženja „Rime“ koje pruža podršku osobama sa intelektualnim teškoćama u istočnoj Srbiji.

Reč je o projektu u kome mladi sa intelektualnim smetnjama učestvuju u procesu reciklaže istrošenih paklica cigareta i proizvodnju papira od koga se dalje izrađuju zahvalnice, pozivnice, čestitke, papir za crtanje, dekoraciju…

Time su skrenuli pažnju na potrebu postojanja dnevnih boravaka i radno-okupacionih centara u cilju socijalizacije i radnog angažovanja osoba sa intelektualnim teškoćama koje spadaju u teško zapošljivu kategoriju stanovništva.

Osuđena lica su svoju humanost pokazala i kad su u zavodskoj kuhinji pripremali obroke za decu ometenu u razvoju pošto su ranije stekli sertifikate za pekare tokom izdržavanja kazne zatvora u OZ Zaječar.