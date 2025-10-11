KILO GROŽĐA SAMO 200 DINARA! Već prvog dana Oplenačke berbe, Topolu je posetilo više hiljada ljudi

SVI pohrlili u srpsku Toskanu samo zbog jedne stvari (FOTO)

Foto S. M. Jovanović

Topola, simbolično poznata pod nazivom "srpska Toskana", ovog vikenda slavi vino, vinogradare i grožđe, a očekivano Oplenačka berba je u Topolu privukla već prvog dana na hiljade ljudi. Na tezgama su vredni voćari izložili svoje proizvode, a najveća ponuda ali i potražnja je naravno za grožđem.

- Godina nije bila laka, ali uspeli smo da ostvarimo prinose uz puno truda i ulaganja. Trenutna cena grožđa je oko 200 dinara i najviše se kupuje hamburg i bele sorte kao što je muskat Italija. Mlado vino šira je oko 400 dinara litar dok se ono odležalo prodaje i do 1000 dinara - kaže jedan od prodavaca na Oplenačkoj berbi.

U tri dana koliko traje ova privredno turistička manifestacija očekuje se da će opštinu Topola posetiti oko 200.000 ljudi.

- Topola neguje i čuva ovaj prelep običaj pune 62 godine, ponosni smo na to i ponosni smo što imamo gostima da ponudimo svu ovu lepotu, mlado vino ali i ono odležalo, grožđe, suhomesnate proizvode, zimnice, ručnu radinost, razne vrste rakija, domaću hranu a pre svega dobro druženje, provod - poručuje Slađana Glišić direktorka TO "Oplenac".

Drugog dana održava se Sabor izvornog narodnog stvaralaštva, na kom će svoj nastup imati na desetine kulturno umetničkih društava i pevačkih grupa.

Uveče su pripremljeni koncerti dobrih i odabranih muzičara, muzika pod šatorom uz pečenje i svadbarski kupus, stoga - ako niste ništa planirali za vikend, Topola i Oplenačka berba mogu biti pravi izbor.

(Informer)