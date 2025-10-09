Društvo

SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 10. 2025. u 22:42

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se najnovijim upozorenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

 - U toku noći oblačno, u severnim, zapadnim i centralnim krajevima ponegde kratkotrajna kiša.

U petak na severu Srbije pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno naoblačenje. U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći između petka i subote. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na istoku i severu zemlje povremeno jak. Najniža temperatura od 6 do 13 °S, a najviša od 17 do 21 °S.

Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržaće se promenljivo i toplo vreme, do ponedeljka u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 °S, a od utorka temperatura u manjem padu.
Slaba prolazna kiša očekuje se u subotu ujutru i pre podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: RHMZ printskrin

 

