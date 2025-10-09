CZDS: Gospodo iz Tužilaštva, dokle ćete ćutati i odbijati da vršite svoju dužnost?
Nevladina organizacija CZDS oglasila se na njihovom Instagram nalogu povodom nepostupanja Tužilaštva video snimkom uz nekoliko pitanja za Tužilaštvo Srbije koje se od pada nadstrešnice ne obraća javnosti i narodu, i svojim nečinjenjem pomaže pokušaj sprovođenja obojene revolucije u državi.
Gospodo iz Tužilaštva, dokle ćete ćutati i odbijati da vršite svoju dužnost?
Ostatak možete pogledati u videu ispod.
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)