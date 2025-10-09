Društvo

CZDS: Gospodo iz Tužilaštva, dokle ćete ćutati i odbijati da vršite svoju dužnost?

В.Н.

09. 10. 2025. u 13:57

Nevladina organizacija CZDS oglasila se na njihovom Instagram nalogu povodom nepostupanja Tužilaštva video snimkom uz nekoliko pitanja za Tužilaštvo Srbije koje se od pada nadstrešnice ne obraća javnosti i narodu, i svojim nečinjenjem pomaže pokušaj sprovođenja obojene revolucije u državi.

Foto printskrin

Ostatak možete pogledati u videu ispod.

