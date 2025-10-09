CZDS: Gospodo iz Tužilaštva, dokle ćete ćutati i odbijati da vršite svoju dužnost?

ZIMA 2025/2026. biće hladnija u odnosu na pet prethodnih zimskih sezona i prema rečima profesora dr Aleksandra Valjarevića sa Geografskog fakulteta, očekuje se i više snega. Profesor Valjarević kaže za „Blic“ da veruje da bi temperatura na planinama mogla da padne i do -20 stepeni, dok bi se u gradovima spustila na -10 do -12 stepeni.