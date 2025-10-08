PRITISAK ZAGORKE DOLOVAC: U Vojvodini blokira predlaganje kandidata za tužilačke izbore i opet narušava izborni proces
VRHOVNA javna tužiteljka Zagorka Dolovac ponovo je počela sa ozbiljnim narušavanjem procesa izbora novog saziva Visokog saveta tužilaštva (VST), naročito na teritoriji AP Vojvodine, i to vršeći pritisak na tužilaštva preko glavne tužiteljke Apelaconog tužilaštva u Novom Sadu Tatjane Lagumdžije.
Prema infomracijama do kojih je došla naša redakcija, Dolovac je preko Lagumdžije danas izdala usmenu naredbu da tužilaštva u Vojvodini ne smeju da pre ponedeljka 13. oktobra održe kolegijume o predlaganju kandidata za tužilačke izbore koji su zakazani za 23. decembar.
Naložila je, kako saznajemo, da se svi kolegijumi koji su već zakazani odmah odlože i da će dalje instrukcije dobiti u ponedeljak, iako je Izborna komisija Visokog saveta tužilaštva pozvala sva tužilaštva da do 15. oktobra održe kolegijume i utvrde svoje predloge kandidata.
U ostalom delu Srbije, kako navodi sagovornik redakcije, uveliko je u toku postupak predlaganja kandidata.
On ukazuje da je ovo već viđen način na koji poslednjih 15 godina Dolovac kontroliše izborni proces i predlaganje kandidata za VST, a nakon toga i sam način rada i odlučivanje u tom najvišem tužilačkom organu koji sprovodi izbor javnih tužilaca i odlučuje u svom važnim pitanjima u vezi sa tužilačkom organizacijom.
Dolovac je sada u dodatnom problemu jer je posle 15 godina tužilac Ljubivoje Đorđević (inače 15 godina šef Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu) nedavno smenjen sa mesta predsednika Izborne komisije, a nije izabran čak ni za člana komisije.
Naš sagovornik smatra da bi na ovakvo postupanje Dolovac - koja blokira predlaganje kandidata u Vojvodini, VST morao da reaguje jer je usmena naredba izdata preko apelacionog tužioca protivna zakonu, pravilnicima i zalazi u sferu disciplinske odgovornosti.
Podsećamo, da se na tužilačim izborima bira ukupno 5 predstavnika javnog tužilaštva u VST i to dva za osnovna tužilaštva, jedan za viša, jedan za tužilaštvo za ratne zloćine i organizovani kriminal i jedan kao predstavnik Vrhovnog javnog tužilaštva.
Savet ima ukupno 11 članova od čega su Vrhovni tužilac i ministar pravde članovi po položaju , a četiri člana bira Narodna skuština iz reda istaknutih pravnika.
