MARNEJN NAJBLIŽI NOBELU: Dok se čeka odluka akademije, kladionice licitiraju imenima pisaca

NIJEDNA druga nagrada u svetu književnosti ne izaziva toliko nagađanja, strasti i kontroverzi kao "Nobel". I dok Švedska akademija, izazatvorenih vrata, odlučuje kome će u četvrtak, 9. oktobra, dodelitinajprestižnije književno priznanje, kladionice već uveliko licitirajuimenima pisaca. Među njima su veterani svetske književnosti, neprepoznatigenijalci, ali i bestseler pisci.

Foto Arhiva

Na kladioničarskom sajtu NicerOdds australijski pisac Džerald Marnejn suvereno je na prvom mestu. Već dugo se govori o tome da će baš on dobiti "Nobela", prethodne tri godine je bio među prva tri kandidata, a "Njujork tajms" ga predstavlja kao "najvećeg živog pisca na engleskom jeziku za kojeg većina ljudi nikada nije čula". Izgleda da su se kladioničari pomalo umorili od Džan Sjue, koja je poslednjih godina bila glavni kandidat. Kineska spisateljica koju porede sa Francom Kafkom sada se nije našla ni među prvih pet favorita za Nobelovu nagradu za književnost.

Od Ruždija do Roulingove NA kladioničarskim listama i ove godine su Salman Ruždi, Izabele Aljende, Ljudmila Ulicka, Stiven King. Kladioničari su "zaokruživali" i ime ruskog pisca Vladimir Sorokin, Džoana Rouling, David Grosman...

Kanadska pesnikinja, književnica, esejistkinja Margaret Atvud ove godine je značajno pala na listi, dok se australijska spisateljica Aleksis Rajt, koja istražuje istoriju i mitologiju Aboridžina iznenada pojavila u vrhu kladioničarske liste. Među favoritima je i prošlogodišnja dobitnica Pulicerove nagrade, Meksikanka Kristina Rivera Garze, koja se do sada uopšte nije pojavljivala u kvotama, što mnogi tumače kao "neko zna nešto". Mađarski pisac i scenarista Laslo Krasnahorkai, sa svojom mračnom i melanholičnom prozom i dalje je tu, kao i jedan od najpoznatijih japanskih književnika Haruki Murakami koji je već deceniju i po "večiti kandidat". Međutim, Švedska akademija uporno odlaže sudbinski dan. Među kandidatima s manjim, ali postojećim šansama ponovo se našao i američki muzičar Pol Sajmon, koji je veliki uspeh doživeo kao član dueta "Sajmon i Garfankel", što mnogi vide kao simpatičan, ali nerealan odjek odluke da se "Nobel" 2016. dodeli Bobu Dilanu. Britanski kladioničari ga stavljaju uz rame sa Dilanom.

Nominacije pola veka zapečaćene NAJPRESTIŽNIJE književno priznanje, utemeljeno oporukom Alfreda Nobela 1895. godine, dodeljuje se za celokupni autorski opus. Uz zlatnu medalju i diplomu, laureat dobija i novčani iznos od 11 miliona švedskih kruna, što je otprilike 950.000 evra. Izbor je obavijen velom tajne - nominacije ostaju zapečaćene 50 godina.

Ali, ne postoji formula koja bi pouzdano predvidela koga će Akademija odlikovati. Kladionice u Londonu i Stokholmu svojim tabelama raspaljuju maštu i žudnju za predviđanjem, ali baš kao i same nagrađene knjige, rezultat je često izvan pravila, a u domenu čuda. To potvrđuje i prošlogodišnji izbor južnokorejske spisateljice Han Kang, s obzirom na to da su joj kadionice dodeljivale kvotu od čak 33/1. Ona je, ipak, postala prva Azijatkinja i 18. žena koja je osvojila ovo prestižno priznanje.