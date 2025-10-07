OSEĆA SE U VAZDUHU, STIŽE PROMENA: Vremenska prognoza za utorak, 7. oktobar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo.

U ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom.

Ujutru slab, u toku dana umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 6 do 9 stepeni, a najviša od 9 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni na severu.

VREME U BEOGRADU

Umereno do pretežno oblačno i suvo vreme.

Ujutro slab, u toku dana umeren, severni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura oko 8 stepeni, najviša oko 16.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U sredu na severu Srbije pre podne očekuje se pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno vreme.

U ostalim krajevima biće pretežno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije ujutro sa slabim snegom.

Prema kraju dana uslediće potpuni prestanak padavina, a uveče i tokom noći očekuje se u većem delu zemlje i razvedravanje.

Zatim će uslediti promenljivo oblačno i prosečno toplo vreme, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka sa retkom pojavom kratkotrajne kiše.

