OSEĆA SE U VAZDUHU, STIŽE PROMENA: Vremenska prognoza za utorak, 7. oktobar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo.
U ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom.
Ujutru slab, u toku dana umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni.
Najniža temperatura od 6 do 9 stepeni, a najviša od 9 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni na severu.
VREME U BEOGRADU
Umereno do pretežno oblačno i suvo vreme.
Ujutro slab, u toku dana umeren, severni i severozapadni vetar.
Najniža temperatura oko 8 stepeni, najviša oko 16.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U sredu na severu Srbije pre podne očekuje se pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno vreme.
U ostalim krajevima biće pretežno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije ujutro sa slabim snegom.
Prema kraju dana uslediće potpuni prestanak padavina, a uveče i tokom noći očekuje se u većem delu zemlje i razvedravanje.
Zatim će uslediti promenljivo oblačno i prosečno toplo vreme, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka sa retkom pojavom kratkotrajne kiše.
(sputnikportal.rs)
