DANAS KOMŠIJU OBAVEZNO DARUJTE OVIM! Slavimo sveca kome su hrišćani na mestu smrti podigli hram

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog mučenika Foku Baštovana.

Sveti Foka Baštovan je živeo u 3. veku. Prema predanju, on je živeo u gradu Sinopu blizu Crnog Mora i bio je baštovan. Posedovao je baštu, iz koje je ovaj svetitelj delio voće i povrće sirotinji. Plodove iz svoje bašte je ostavljao pored puta, kako bi mogao da ih nađe i pojede prolaznik.

Hrišćanin je svojim vrlinama naveo mnoge mnogobošce da prime hrišćanstvo. Zbog toga je lokalni knez poslao vojnike da ga ubiju. Sveti Foka ih je primio na svom imanju veoma srdačno, pogostio plodovima iz bašte. Vojnicima se čovek toliko svideo da nisu želeli da ga ubiju. Međutim, svetitelj ih je zamolio da, ipak, izvrše naređenje jer nije želo da zbog njega nastradaju.

Na mestu njegove smrti, hrišćani su uskoro podigli hram sa Fokinim čudotvornim moštima.

Svetog Foku Baštovana naročito poštuju mornari. Veruje se da na današnji dan niko ne sme da odbije prosjaka koji mu dođe na kućni prag jer na taj način vređaju i sveca.

Poznanici i komšije danas treba jedni drugima da daruju voće kako bi njihovo prijateljstvo ostalo čvrsto i trajalo dugo.