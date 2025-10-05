DANAS KOMŠIJU OBAVEZNO DARUJTE OVIM! Slavimo sveca kome su hrišćani na mestu smrti podigli hram
SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog mučenika Foku Baštovana.
Sveti Foka Baštovan je živeo u 3. veku. Prema predanju, on je živeo u gradu Sinopu blizu Crnog Mora i bio je baštovan. Posedovao je baštu, iz koje je ovaj svetitelj delio voće i povrće sirotinji. Plodove iz svoje bašte je ostavljao pored puta, kako bi mogao da ih nađe i pojede prolaznik.
Hrišćanin je svojim vrlinama naveo mnoge mnogobošce da prime hrišćanstvo. Zbog toga je lokalni knez poslao vojnike da ga ubiju. Sveti Foka ih je primio na svom imanju veoma srdačno, pogostio plodovima iz bašte. Vojnicima se čovek toliko svideo da nisu želeli da ga ubiju. Međutim, svetitelj ih je zamolio da, ipak, izvrše naređenje jer nije želo da zbog njega nastradaju.
Na mestu njegove smrti, hrišćani su uskoro podigli hram sa Fokinim čudotvornim moštima.
Svetog Foku Baštovana naročito poštuju mornari. Veruje se da na današnji dan niko ne sme da odbije prosjaka koji mu dođe na kućni prag jer na taj način vređaju i sveca.
Poznanici i komšije danas treba jedni drugima da daruju voće kako bi njihovo prijateljstvo ostalo čvrsto i trajalo dugo.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)