VELIKI USPEH SRPSKOG NAORUŽANJA VBR „Tamnava” zasenila paradu na Kipru: Modularna moć menja odnos snaga na ostrvu (VIDEO)

TOKOM proslave 65. godišnjice nezavisnosti Republike Kipar, najveću pažnju nije privukao spektakl aviona u niskom preletu, niti klasične trupe u strojevom hodu, već jedno potpuno novo oružje.

Foto: Yugoimport SDPR

Kiparska nacionalna garda je po prvi put javno prikazala višecevni raketni sistem (VBR) „Tamnava“, kupljen od Srbije. Time je Beograd još jednom pokazao da njegova vojna industrija pronalazi put do zahtevnih stranih kupaca, a Kipar da ozbiljno modernizuje svoj arsenal.

„Tamnava“ je moderno dizajniran, samohodni i modularni raketni sistem razvijen u kompaniji Jugoimport SDPR. Njegova ključna prednost leži u fleksibilnosti: posada može da bira vrstu raketa u skladu sa zadatkom.

Sistem je kompatibilan sa raketama kalibra 122 mm i 262 mm, što mu daje široku paletu operativnih mogućnosti – od dejstva po neprijateljskoj pešadiji i lakim ciljevima, do preciznog uništavanja tvrdo utvrđenih položaja i logističkih centara.

Prema podacima proizvođača, u osnovnoj borbenoj formaciji „Tamnava“ poseduje dva kontejnera. Svaki kontejner može biti konfigurisan sa 6 cevi za rakete 262 mm ili 24 cevi za rakete 122 mm. U maksimalnom kapacitetu, sistem može poneti do 12 teških raketa ili čak 96 lakših.

South Cyprus has purchased Serbian-made Tamnava MLRS rocket launchers - capable of firing 122mm & 262mm rockets.



This growing militarisation shows why the TRNC must remain strong, Türkiye’s troops must stay, and guarantees must hold. Unity with Türkiye is essential for security. pic.twitter.com/iJwVU0qwGB — Y.T.C (@Young_Turk_Cyp) October 2, 2025

DOMINE MOĆI I PREŽIVLjAVANjA

Sistem nije samo snažan, već i izuzetno otporan i prilagođen modernom ratovanju. Domet raketa od 262 mm dostiže 70 kilometara, dok rakete od 122 mm imaju domet do 40 kilometara. Nakon ispaljivanja, posada može za kratko vreme da promeni položaj i izbegne protivničku odmazdu.

„Tamnava“ koristi automatizovani sistem upravljanja vatrom sa naprednim navigacionim modulima, elektronskim goniometrom i meteorološkim senzorima. Opremljena je i komunikacionim sistemima otpornim na elektronsko ometanje, što znači da može da funkcioniše i u uslovima kada neprijatelj pokušava da blokira signale.

Još jedna važna karakteristika je mogućnost daljinskog upravljanja. Posada se može povući na sigurnu udaljenost od 25 metara, dok se sve funkcije kontrolišu sa posebne konzole. Time se značajno smanjuje rizik po živote vojnika.

Foto: Srđan Popović

ZAŠTO JE KIPAR IZABRAO BAŠ SRPSKO ORUŽJE?

Kupovina „Tamnave“ pokazuje da Kipar želi da unapredi sopstvene kapacitete u oblasti raketne artiljerije i da dobije sistem koji kombinuje vatrenu moć, mobilnost i preciznost. Za razliku od starijih sovjetskih modela koji su ranije činili osnovu kiparske artiljerije, „Tamnava“ pruža savremeniji pristup i omogućava kiparskoj vojsci da odgovori na nove bezbednosne izazove u regionu.

Sama činjenica da je srpsko oružje izabrano govori o njegovoj konkurentnosti na svetskom tržištu. „Tamnava“ se svrstava u rame uz rame u svojoj kategoriji sa poznatim ruskim ili američkim sistemima, ali zadržava prednost modularnosti i cene, što je čini primamljivom za kupce poput Kipra.

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ....



MLRS TAMNAVA απο τη Σερβια. pic.twitter.com/1jmCU8cJ6Q — ΑLEX (@kokkoriss) October 1, 2025

TAMNAVA – SRPSKI ADUT U MODERNOM RATOVANjU

Pojava „Tamnave“ na kiparskoj paradi jasno je pokazala da domaća vojna industrija Srbije može da stane rame uz rame sa najvećim igračima. Za Kipar, ovaj sistem znači novu sposobnost odvraćanja i povećanu sigurnost. Za Srbiju, to je prilika da dodatno ojača izvoz oružja i potvrdi svoj status pouzdanog partnera.

U eri u kojoj dominiraju precizno vođene rakete, „Tamnava“ se ističe kao spoj tradicije i modernizacije – klasična artiljerija prilagođena pravilima savremenog bojišta. Nije slučajno što je baš ona „ukrala predstavu“ na paradi na Kipru, dok turska strana iskaljuju bes.

oruzjeonline.com

