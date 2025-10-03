TS MEDIA DONOSI NAJBOLJI DOMAĆI SADRŽAJ NA JEDNOM MESTU: Više od 5000 naslova i 2000 sati programa koji vredi gledati

TS MEDIA– multimedijalni segment Telekoma Srbija, nastao je sa jasnom misijom: da objedini produkciju, distribuciju i digitalne medijske inovacije u jedinstven i moćan ekosistem.

Foto: Telekom Srbija

Danas, nakon višegodišnjeg uspešnog prisustva na domaćem, regionalnom i međunarodnom tržištu, TS Media ulazi u novu razvojnu fazu, otvarajući prostor za nove žanrove i formate i učvršćujući poziciju jednog od najsnažnijih medijskih brendova Zapadnog Balkana.

Pored igranih serija i filmova koji su već ostvarili kultni status i obeležili televizijsku produkciju poslednje decenije, TS Media danas donosi još širu i bogatiju ponudu. Publika će sada imati priliku da uživa u dokumentarnim emisijama, muzičkim i dečijim programima, sportskim sadržajima, podkastima i edukativnim formatima. Pred njih stiže više od 5000 naslova koji u domaćinstva donose 2000 sati programa, među kojima su naslovi Ubice moga oca, Južni vetar, Nedelja, Marš na Drinu, Skupljači perja, dokumentarac Neuspeh prvaka, podkast Telcast, dečija emisija Baš super klinci, muzika Saše Matića, Ace Lukasa kao i mnogi drugi sadržaji.

Ovaj iskorak ima jasan cilj – da korisnicima u Srbiji i regionu pruži multimedijalno iskustvo koje integriše zabavu, kulturu, znanje i inspiraciju, oslonjeno na najsavremenije svetske standarde.

- TS Media je u prethodnim godinama izgradila status brenda koji na najbolji način predstavlja domaću kreativnu industriju. Njena snaga je u integrisanom lancu vrednosti – od ideje i scenarija, preko produkcije i postprodukcije, do distribucije na domaćem i globalnom tržištu. Upravo to iskustvo postaje oslonac za novu etapu – razvoj raznovrsnih formata namenjenih zahtevima savremenog korisnika. Naša misija je da korisnicima pružimo kvalitetan i raznovrstan sadržaj, oslonjen na najbolje svetske prakse i domaću kreativnost. Ovom transformacijom pokazujemo da je TS Media više od produkcije serija i filmova – mi gradimo kompletnu multimedijalnu ponudu za digitalno doba. Svesni smo da publika danas očekuje dinamičan i sveobuhvatan sadržaj i zato TS Media donosi sinergiju žanrova i formata koja će obogatiti budućnost regionalnog medijskog prostora. Naša ambicija je da TS Media , postane lider u multimedijalnoj produkciji u Evropi i da domaći autori imaju svoje mesto na globalnoj sceni - izjavila je Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju Telekoma Srbija.

Kroz partnerstva sa najvećim svetskim kompanijama, kao što su Amazon, HBO i Disney+, domaća produkcija pronašla je put do globalne publike. Danas, TS Media sadržaj je dostupan na više od 35 teritorija i dopire do preko 60 miliona gledalaca širom sveta – čime domaći autori i glumci dobijaju mesto na svetskoj mapi. Zahvaljujući tome reputacija TS Media nije ostala neprimećena ni na globalnom nivou, čemu svedoči činjenica da su Beograd i TS Media ove godine bili po prvi put u Srbiji domaćini polufinalnog žiriranja za prestižnu internacionalnu Emmy nagradu. To je trenutak u kojem Srbija zauzima mesto rame uz rame sa svetskim centrima televizijske industrije.



