RHMZ IZDAO UPOZORENJE: Nevreme stiže u Srbiju, ovi delovi zemlje prvi na udaru
U NAREDNA dva sata na području Pomoravlja, Podunavlja i južnog Banata, kao i na istoku i jugoistoku Srbije pašće kiša, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Kako RHMZ dodaje tokom dana se očekuje promenljivo vreme, uz povremene kratkotrajne pljuskove ili kišu na jugoistoku, jugu i jugozapadu zemlje, kao i ponegde u Podrinju.
- Vetar slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine - navode iz RHMZ.
I danas vreme svežije, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 18 do 22 stepena.
Prestanak košave u nedelju
I narednih dana u Srbiji će preovladavati sveže vreme, a u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 20 stepeni, u drugoj polovini sledeće sedmice i još malo hladnije.
- Od nedelje će košava oslabiti, a vetar će biti u skretanju na severozapadni. Tokom dana promenljivo, a kiša se očekuje uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a u ponedeljak ponegde i na severu zemlje - zaključuju iz RHMZ.
Zbog jakog vetra na snazi meteoalarm
Zbog jakog vetra danas i sutra će u pojedinim delovima zemlje na snazi biti žuti meteoalarm, koji upozorava da je vreme potencijalno opasno.
Žuti meteoalarm danas je snazi u Banatu i Pomoravlju, dok će sutra biti samo u Banatu.
