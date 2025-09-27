Društvo

RHMZ IZDAO UPOZORENJE: Nevreme stiže u Srbiju, ovi delovi zemlje prvi na udaru

В.Н.

27. 09. 2025. u 10:46

U NAREDNA dva sata na području Pomoravlja, Podunavlja i južnog Banata, kao i na istoku i jugoistoku Srbije pašće kiša, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

РХМЗ ИЗДАО УПОЗОРЕЊЕ: Невреме стиже у Србију, ови делови земље први на удару

Foto: N. Živanović

Kako RHMZ dodaje tokom dana se očekuje promenljivo vreme, uz povremene kratkotrajne pljuskove ili kišu na jugoistoku, jugu i jugozapadu zemlje, kao i ponegde u Podrinju.

- Vetar slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine - navode iz RHMZ.

I danas vreme svežije, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 18 do 22 stepena.

Prestanak košave u nedelju

I narednih dana u Srbiji će preovladavati sveže vreme, a u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 20 stepeni, u drugoj polovini sledeće sedmice i još malo hladnije.

- Od nedelje će košava oslabiti, a vetar će biti u skretanju na severozapadni. Tokom dana promenljivo, a kiša se očekuje uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a u ponedeljak ponegde i na severu zemlje - zaključuju iz RHMZ.

Zbog jakog vetra na snazi meteoalarm

Zbog jakog vetra danas i sutra će u pojedinim delovima zemlje na snazi biti žuti meteoalarm, koji upozorava da je vreme potencijalno opasno.

Foto: RHMZ / screenshot

Foto: RHMZ / screenshot

Žuti meteoalarm danas je snazi u Banatu i Pomoravlju, dok će sutra biti samo u Banatu.

