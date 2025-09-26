KORENI ZOVU: Nemanjin slatki povratak sa Alpa na najvišu tačku Novog Sada

U starom jezgru Novog Sada na najvišoj tački Miletićeve ulice, otvoren je lokal koji mami i izgledom i mirisom. Plavo-bela boja dominira enterijerom i eksterijerom, plišani medvedići dočekuju najmlađe, a sladak miris testa, belgijske čokolade i finih italijanskih kremova širi se ulicom i zaustavlja prolaznike. Vlasnik ovog mesta je Nemanja Milovac (29), mladi povratnik koji je posle dve godine rada u Austriji u malom mestu blizu Salzburga, rešio da se vrati kući i ovde započne nešto svoje.

Foto: Srpaki Ugao

„Želeo sam da uštedim novac i pokrenem posao ovde, među svojima. Nisam nikada imao plan da zauvek ostanem napolju. Na Pinterestu sam pre tri godine video ideje za „fluffy“ palačinke. Kod nas to tada nije postojalo. Moja devojka Sandra Petrović i ja smo počeli da eksperimentišemo u stanu, probavali razne kombinacije i tako došli do jedinstvenog recepta i ideje da otvorimo lokal“, priča Nemanja.

Za nešto više od godinu dana njihov „Fluffy Pancakes“ postao je jedna od gradskih atrakcija. Najtraženija palačinka je „Fluffy Amsterdam“ – pistać krem iz Italije, belgijska bela čokolada, pire od maline i krupno lomljena sušena malina. „Ljudi kažu da im je to omiljena kombinacija, a nama i najprodavanija“, dodaje Milovac.

Drugi favorit je „Dubai“, palačinka u kojoj se kombinuju pistać krem, turski kadaif, belgijska mlečna čokolada i opet malina kao završni dodir. „Za kremove koristimo samo najbolje sastojke. Sve je uvozno – Italija, Belgija, Turska. Ljudi prepoznaju kvalitet i to se vraća kroz reakcije“, kaže Nemanja i dodaje da je prava atrakcija njihov krem od lavande, jedinstven u Novom Sadu, koji goste iznenadi i mirisom, bojom i ukusom koji nigde drugde ne mogu da probaju.

Gosti najviše hvale to što su njihove palačinke, „najmekše i najvazdušastije koje su probali“. „To je ono što nas izdvaja. Često nam mušterije kažu da ne mogu da veruju da palačinka može da ostane tako mekana i sutradan. To je naša tajna i naš zaštitni znak.“

Da su prepoznati i šire od Novog Sada, svedoče i stranci koji dolaze u lokal. Nedavno je bio mladić iz Abu Dabija koji je želeo da otkupi recept. „Ponudio nam je da kupi formulu za naše palačinke, ali Sandra i ja smo odlučili da recept možemo da podelimo jedino kroz franšizu. Naš cilj nije da izgubimo identitet, već da ga širimo onako kako smo ga i stvorili – pod imenom Fluffy Pancakes“, objašnjava Nemanja.

Za sada rade samo on i njegova devojka Sandra Petrović, ali planiraju uskoro da zaposle nove ljude. Posao, kaže, ide bolje nego što je mogao da zamisli. „Zarađujem više nego u Austriji, a najlepše je što sam ovde, među svojima. To nema cenu.“

Planovi su već na stolu, novi lokali u Novom Sadu, zatim u drugim gradovima, možda i u inostranstvu kroz franšizu. „Ponude postoje, pa i iz Abu Dabija. Ali nama je najvažnije da rastemo ovde, kod kuće, korak po korak“, zaključuje Milovac.

Pogled redakcije portala Srpski ugao

Priča Nemanje Milovca i Sandre Petrović nije samo o palačinkama. Ona je priča o povratku, o upornosti i o tome da se uspeh može graditi i ovde u Srbiji. Njihov mali plavo-beli lokal u Miletićevoj postao je mesto okupljanja, miris koji širi optimizam i dokaz da mlad čovek može da zaradi više nego u inostranstvu, a da ostane među svojima.

Piše: Nina Stojanović