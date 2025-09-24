PROMENA VREMENA VEĆ OD POPODNEVA: Temperatura pada za 10 stepeni - očekuju se i olujni udari vetra
NAKON vedrog jutra i prepodneva, oblaci sa zapada stićiće i do Srbije.
Prvo sever i zapad, a posle podne i uveče i ostale predele Srbije zahvatiće naoblačenje, ali će oblaci do našeg područja stići kao oslabljeni, tako da se padavine uglavnom ne očekuju, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
U toku večeri kiša se ponegde očekuje na severu i severozapadu Srbije, a u četvrtak ponegde i u ostalim predelima.
Maksimalna temperatura biće danas do 33°C, u Beogradu do 32°C, a u sredu od 26 na severu do 32 na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 28 stepeni.
Maksimalna temperatura u četvrtak biće od 24 na severu do 30 stepeni na jugu.
Zahlađenje se očekuje u petak, na jugu naoblačenje sa kišom.
Maksimalna temperatura biće od 18 do 25°C.
Za vikend će biti osetno hladnije, povremeno sa kišom.
Maksimalna temperatura biće od 15 na zapadu do 23°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu od 17 do 19 stepeni.
Biće veoma vetrovito, uz jak istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području sa udarima od 80 km/h, a na jugu Banata i u Podunavlju sa udarima od 100 km/h.
Košava će biti najjača od petka do nedelje, naročito tokom subote kada se i očekuju najjači udari.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: MUNjE NAD BEOGRADOM
Preporučujemo
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)