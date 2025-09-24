Društvo

PROMENA VREMENA VEĆ OD POPODNEVA: Temperatura pada za 10 stepeni - očekuju se i olujni udari vetra

В. Н.

24. 09. 2025. u 10:53

NAKON vedrog jutra i prepodneva, oblaci sa zapada stićiće i do Srbije.

Foto: M. Anđela/K. Mihajlović

Prvo sever i zapad, a posle podne i uveče i ostale predele Srbije zahvatiće naoblačenje, ali će oblaci do našeg područja stići kao oslabljeni, tako da se padavine uglavnom ne očekuju, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

U toku večeri kiša se ponegde očekuje na severu i severozapadu Srbije, a u četvrtak ponegde i u ostalim predelima.

Maksimalna temperatura biće danas do 33°C, u Beogradu do 32°C, a u sredu od 26 na severu do 32 na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 28 stepeni.

Maksimalna temperatura u četvrtak biće od 24 na severu do 30 stepeni na jugu.

Zahlađenje se očekuje u petak, na jugu naoblačenje sa kišom.

Maksimalna temperatura biće od 18 do 25°C.

Za vikend će biti osetno hladnije, povremeno sa kišom.

Maksimalna temperatura biće od 15 na zapadu do 23°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu od 17 do 19 stepeni.

Biće veoma vetrovito, uz jak istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području sa udarima od 80 km/h, a na jugu Banata i u Podunavlju sa udarima od 100 km/h.

Košava će biti najjača od petka do nedelje, naročito tokom subote kada se i očekuju najjači udari.

Dakle, dobra vest je da oluje iz regiona neće pogoditi Srbiju, ali će hladni front oduvati leto sa našeg područja, pa će sam kraj septembra obeležiti temperature oko 20 stepeni i vreme će biti nalik ranojesenjem.

