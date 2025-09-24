PROMENA VREMENA VEĆ OD POPODNEVA: Temperatura pada za 10 stepeni - očekuju se i olujni udari vetra

NAKON vedrog jutra i prepodneva, oblaci sa zapada stićiće i do Srbije.

Foto: M. Anđela/K. Mihajlović

Prvo sever i zapad, a posle podne i uveče i ostale predele Srbije zahvatiće naoblačenje, ali će oblaci do našeg područja stići kao oslabljeni, tako da se padavine uglavnom ne očekuju, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

U toku večeri kiša se ponegde očekuje na severu i severozapadu Srbije, a u četvrtak ponegde i u ostalim predelima.

Maksimalna temperatura biće danas do 33°C, u Beogradu do 32°C, a u sredu od 26 na severu do 32 na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 28 stepeni.

Maksimalna temperatura u četvrtak biće od 24 na severu do 30 stepeni na jugu.

Zahlađenje se očekuje u petak, na jugu naoblačenje sa kišom.

Maksimalna temperatura biće od 18 do 25°C.

Za vikend će biti osetno hladnije, povremeno sa kišom.

Maksimalna temperatura biće od 15 na zapadu do 23°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu od 17 do 19 stepeni.

Biće veoma vetrovito, uz jak istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području sa udarima od 80 km/h, a na jugu Banata i u Podunavlju sa udarima od 100 km/h.

Košava će biti najjača od petka do nedelje, naročito tokom subote kada se i očekuju najjači udari.



(Telegraf)

BONUS VIDEO: MUNjE NAD BEOGRADOM