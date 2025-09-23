U BEOGRADU OTVOREN 12. MEĐUNARODNI SAJAM NAORUŽANJA I VOJNE OPREME PARTNER2025: Prisustvovali Bratislav Gašić i Đuro Macut

NA Beogradskom sajmu danas je otvoren 12. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme PARTNER 2025. Sajam je otvorio ministar odbrane Bratislav Gašić, a ceremoniji otvaranja prisustvuju predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut, pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović, načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović, zamenik načelnika Generalštaba Tiosav Janković i direktor BIA Vladimir Orlić.

Foto: Novosti

Otvaranju sajma prisustvuje i veliki broj stranih vojnih delegacija. Na sajmu učestvuje više od 200 izlagača iz više od 30 zemalja, a osim iz Srbije izlagači dolaze iz Kine, Rusije, Francuske, Nemačke, Češke, Belorusije, Italije, Turske, Indije, Irana...

Foto: Novosti

Cilj manifestacije je predstavljanje naoružanja i vojne opreme iz celog sveta - složenih artiljerijskih i raketnih sistema, savremenog streljačkog naoružanja i municije, borbenih oklopnih vozila, elektronske opreme, lakih aviona, novih radara, raznih trenažera, zaštitine balističke opreme, borbenih patrolnih čamaca. Pored poslovnog, PARTNER 2025 imaće i promotivni karakter - medijima, a završnog dana i zainteresovanoj široj publici, građanstvu, biće predstavljeni najsavremeniji primerci naoružanja i vojne opreme sa velikim brojem noviteta.

Foto: Novosti

Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme PARTNER održava se svake druge godine na Beogradskom sajmu, a ove godine će trajati od 23. do 26. septembra. Pokrovitelj manifestacije PARTNER 2025 je Ministarstvo odbrane Republike Srbije, a suorganizator je, kao i prethodnih godina, JP Jugoimport SDPR, dok je nosilac tehničke realizacije Beogradski sajam.

(Tanjug)