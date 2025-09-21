OGLASIO SE ANS POVODOM PRETNJI VUČIĆEVIĆU I NJEGOVOJ DECI: "Svako ćutanje i odugovlačenje bilo bi neprihvatljivo i ravno saučesništvu"

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) oglasila se povodom napada na glavnog urednika Informera, Dragana J. Vučićevića i njegovu decu.

Prenosimo saopštenje u celosti:

- Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje jezive i monstruozne pretnje upućene glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću i njegovoj deci. Takvi bolesni napadi predstavljaju brutalno krivično delo i direktan udar na slobodu medija i elementarnu bezbednost.

Zahtevamo od Tužilaštva za visoko-tehnološki kriminal hitnu i beskompromisnu reakciju – identifikovanje i hapšenje počinioca, te izricanje najstrožih kazni koje zakon predviđa. Svako ćutanje i odugovlačenje bilo bi neprihvatljivo i ravno saučesništvu

