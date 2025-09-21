OGLASIO SE ANS POVODOM PRETNJI VUČIĆEVIĆU I NJEGOVOJ DECI: "Svako ćutanje i odugovlačenje bilo bi neprihvatljivo i ravno saučesništvu"
ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) oglasila se povodom napada na glavnog urednika Informera, Dragana J. Vučićevića i njegovu decu.
Prenosimo saopštenje u celosti:
- Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje jezive i monstruozne pretnje upućene glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću i njegovoj deci. Takvi bolesni napadi predstavljaju brutalno krivično delo i direktan udar na slobodu medija i elementarnu bezbednost.
Zahtevamo od Tužilaštva za visoko-tehnološki kriminal hitnu i beskompromisnu reakciju – identifikovanje i hapšenje počinioca, te izricanje najstrožih kazni koje zakon predviđa. Svako ćutanje i odugovlačenje bilo bi neprihvatljivo i ravno saučesništvu
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)