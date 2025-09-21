Društvo

OGLASIO SE ANS POVODOM PRETNJI VUČIĆEVIĆU I NJEGOVOJ DECI: "Svako ćutanje i odugovlačenje bilo bi neprihvatljivo i ravno saučesništvu"

В.Н.

21. 09. 2025. u 14:59

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) oglasila se povodom napada na glavnog urednika Informera, Dragana J. Vučićevića i njegovu decu.

ОГЛАСИО СЕ АНС ПОВОДОМ ПРЕТЊИ ВУЧИЋЕВИЋУ И ЊЕГОВОЈ ДЕЦИ: Свако ћутање и одуговлачење било би неприхватљиво и равно саучесништву

Foto: Printskrin

Prenosimo saopštenje u celosti: 

- Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje jezive i monstruozne pretnje upućene glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću i njegovoj deci. Takvi bolesni napadi predstavljaju brutalno krivično delo i direktan udar na slobodu medija i elementarnu bezbednost.

Zahtevamo od Tužilaštva za visoko-tehnološki kriminal hitnu i beskompromisnu reakciju – identifikovanje i hapšenje počinioca, te izricanje najstrožih kazni koje zakon predviđa. Svako ćutanje i odugovlačenje bilo bi neprihvatljivo i ravno saučesništvu 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)